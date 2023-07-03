Марго Робби представила два кастомных образа Versace на премьере фильма в Сеуле

Знаменитость представила два образа в одном — прямо как Барби Day to Night из 1980-х.

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Вдохновленная главной героиней, которую она играет в фильме Греты Гервиг, 33-летняя австралийская актриса Марго Робби продолжила серию нарядов в стиле Барби. На премьере в Сеуле, Южная Корея, знаменитость продемонстрировала два кастомных образа Versace. Об этом пишет People.

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На мероприятии Робби появилась в розовом ансамбле от Versace. Топ платья был с вырезом в форме сердца и украшен кристаллами, сочетаясь с розовой фатиновой юбкой-миди. Марго дополнила свой наряд в стиле барбикор сумкой La Medusa, также от Versace, и розовыми туфлями на каблуке Manolo Blahnik.

Затем звезда экранов представила второй образ на премьере в Южной Корее, выбрав ярко-розовый блейзер, розовую юбку-миди, розовый галстук и белую фетровую шляпу. Этот ансамбль сочетался с блестящим массивным сотовым телефоном (кажется, прямо из 80-х). Двукратная номинантка на премию "Оскар" выбрала безупречный макияж с румянами, нанесла нюдовую помаду и ослепительно улыбалась фотографам.

По словам стилиста Эндрю Мукамала, образы частично были вдохновлены куклами Барби из коллекции Day to Night. Что касается Барби Day to Night, то еще в 1984 году кукла поставлялась с двусторонней юбкой и несколькими другими предметами, чтобы сделать переход между образами относительно легким для детей, купивших игрушку.

Марго Робби Фото: Getty Images

Напомним, ранее Марго Робби вышла в свет в ярко-желтом костюме Chanel, а до этого провела экскурсию по домику Барби из фильма.

А пока фанаты ждут премьеры, которая состоится 20 июля, они могут попытать счастья и попробовать снять розовый дом Барби, который находится в Малибу. Копия кукольного дома находится в частном владении.

Также Фокус писал, что Марго Робби повторила винтажный образ Chanel Клаудии Шиффер.