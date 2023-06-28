Марго Робби повторила винтажный образ Chanel Клаудии Шиффер (фото)

Звезда прилетела в рамках своего всемирного пресс-тура фильма о Барби.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби выглядела роскошно, когда ее заметили в аэропорту Сиднея. Об этом пишет People.

Знаменитая актриса, которая играет культового игрушечного персонажа в грядущем фильме, была одета с головы до ног в винтажную одежду Chanel и везла за собой два предмета пастельно-розового багажа Steamline, которыми Барби могла бы гордиться.

Блейзер Робби — светло-розовый твид в желтую клетку, который сочетался с укороченным белым топом-бандо и парой светло-серых брюк с высокой талией. Актриса дополнила образ маленькой черной сумочкой Chanel, овальными солнцезащитными очками, поясом Chanel и культовыми туфлями-лодочками модного дома.

Стилист Эндрю Мукамаль работал с Робби над шикарным образом и поделился публикацией в Instagram в ее винтажом наряде с подписью: "#МаргоРобби в #Chanel SS1996".

Мукамаль также поделился источником вдохновения для образа, которым стала Клаудия Шиффер. 52-летняя легендарная супермодель была почти в точно таком же наряд Chanel на подиуме в 1996 году.

Клаудия Шиффер Фото: Instagram @andrewmukamal

В поездке к Робби присоединился ее муж Том Акерли, ее коллеги по фильму Исса Рэй и Америка Феррара, а также сценарист и режиссер фильма Грета Гервиг.

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Ранее Фокус писал, что Марго Робби в образе Барби украсила обложку Vogue.