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Стиль життя

Марго Роббі повторила вінтажний образ Chanel Клаудії Шиффер (фото)

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Фото: Getty Images | Марго Роббі

Зірка прилетіла в рамках свого всесвітнього прес-туру фільму про Барбі.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі мала розкішний вигляд, коли її помітили в аеропорту Сіднея. Про це пише People.

Знаменита акторка, яка грає культового іграшкового персонажа в прийдешньому фільмі, була одягнена з голови до ніг у вінтажний одяг Chanel і везла за собою два предмети пастельно-рожевого багажу Steamline, якими Барбі могла б пишатися.

Блейзер Роббі — світло-рожевий твід у жовту клітинку, який поєднувався з укороченим білим топом-бандо і парою світло-сірих штанів з високою талією. Акторка доповнила образ маленькою чорною сумочкою Chanel, овальними сонцезахисними окулярами, поясом Chanel і культовими туфлями-човниками модного будинку.

Стиліст Ендрю Мукамаль працював з Роббі над шикарним образом і поділився публікацією в Instagram в її вінтажному вбранні з підписом: "#МаргоРоббі в #Chanel SS1996".

Мукамаль також поділився джерелом натхнення для образу, яким стала Клаудія Шиффер. 52-річна легендарна супермодель була майже в точно такому ж вбранні Chanel на подіумі 1996 року.

Клаудія Шиффер Fullscreen
Клаудія Шиффер
Фото: Instagram @andrewmukamal

У поїздці до Роббі приєднався її чоловік Том Акерлі, її колеги по фільму Ісса Рей і Америка Феррара, а також сценаристка і режисерка фільму Грета Гервіг.

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Раніше Фокус писав, що Марго Роббі в образі Барбі прикрасила обкладинку Vogue.