Марго Робби устроила экскурсию по идеальному дому Барби, где снимался фильм (видео)

Авторы фильма создали настоящий идеальный мир Барби, продумав все до мелочей.

Related video

21 июля в мировой прокат выходит фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. По первым тизерам и трейлерам становится понятно, что зрители увидят не просто много кукольного и розового, а очень много. В свою очередь главная Барби Голливуда провела для своих поклонников экскурсию по декорациям, где снималась картина, а команда, работавшая над фильмом, раскрыла немало интересных моментов.

Когда Грета Гервиг получила задание воплотить в жизнь эти знаковые детские игрушки на большом экране, она обратилась за помощью к художнику-постановщику Саре Гринвуд и декоратору Кэти Спенсер. Черпая вдохновение в модернизме середины века в Палм-Спрингс, они создали причудливую фантазию цвета фуксии, где лестницы заменены горками, а стен не видно. Сначала декорации были построены в кукольном размере, а затем увеличены в несколько раз для съемок картины. Получившийся идеальный мир Барби можно охарактеризовать словами: "очень просто, очень чисто и очень красиво".

Декораторы воспроизвели домики Барби, вплоть до таких мелочей, как зубная паста на щетках и полностью укомплектованный гардероб-коробка.

Марго рассказала зрителям, что в мире Барби совершенно нет воды, еды и огня, а бассейн, продукты в холодильнике и даже та самая зубная паста – пластмассовые.

У Фокус Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Из настоящего в кукольном мире – только дизайнерские наряды куклы. В одном из кадров можно заметить знакомый логотип Chanel на твидовом костюме.

В целом поклонницы куклы останутся довольны тем, как создатели воплотили этом игрушечный мир на большом экране, и наверняка поностальгируют по играм своего детства.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби в образе Барби украсила обложку Vogue.