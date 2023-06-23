Марго Роббі влаштувала екскурсію ідеальним будинком Барбі, де знімався фільм (відео)

Автори фільму створили справжній ідеальний світ Барбі, продумавши все до дрібниць.

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21 липня у світовий прокат виходить фільм Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. З перших тизерів і трейлерів стає зрозуміло, що глядачі побачать не просто багато лялькового і рожевого, а дуже багато. Зі свого боку головна Барбі Голлівуду провела для своїх шанувальників екскурсію декораціями, де знімали картину, а команда, яка працювала над фільмом, розкрила чимало цікавих моментів.

Коли Грета Гервіг отримала завдання втілити в життя ці знакові дитячі іграшки на великому екрані, вона звернулася по допомогу до художника-постановника Сари Грінвуд і декоратора Кеті Спенсер. Черпаючи натхнення в модернізмі середини століття в Палм-Спрінгс, вони створили химерну фантазію кольору фуксії, де сходи замінені гірками, а стін не видно. Спочатку декорації були побудовані в ляльковому розмірі, а потім збільшені в кілька разів для зйомок картини. Ідеальний світ Барбі, що вийшов, можна охарактеризувати словами: "дуже просто, дуже чисто і дуже красиво".

Декоратори відтворили будиночки Барбі, аж до таких дрібниць, як зубна паста на щітках і повністю укомплектований гардероб-коробка.

Марго розповіла глядачам, що у світі Барбі абсолютно немає води, їжі та вогню, а басейн, продукти в холодильнику і навіть та сама зубна паста — пластмасові.

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Зі справжнього в ляльковому світі — тільки дизайнерське вбрання ляльки. В одному з кадрів можна помітити знайомий логотип Chanel на твідовому костюмі.

Загалом шанувальниці ляльки залишаться задоволені тим, як творці втілили цей іграшковий світ на великому екрані, і, напевно, поностальгують за іграми свого дитинства.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі в образі Барбі прикрасила обкладинку Vogue.