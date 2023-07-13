Марго Робби воссоздала образ Барби 60-х годов на премьере фильма в Лондоне (фото)

Знаменитость на протяжении всего своего пресс-тура по миру старается воссоздать лучшие наряды куклы Mattel.

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Марго Робби, конечно же, была идеальной Барби, появившись на розовой ковровой дорожке на лондонской премьере фильма в кинотеатре Cineworld Leicester Square. Об этом пишет PageSix.

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В преддверии выхода фильма 33-летняя австралийская актриса представила серию образов, вдохновленных популярной куклой, и в этот раз она выбрала наряд Барби "Зачарованный вечер" 1960-х годов.

Перед камерами Робби позировала в потрясающем пастельно-розовом атласном платье от Vivienne Westwood с розой на бедре. Платье было с корсетным верхом, дополнено огромным воротником с оборками на плечах и имело эффектный шлейф. Марго завершила кукольный ансамбль прозрачными туфлями на каблуках, жемчужным чокером и длинными белыми перчатками. Светлые локоны она уложила в хвост и сделала дневной макияж с нежно-розовой помадой.

Марго Робби на лондонской премьере "Барби" Фото: Getty Images

В последнее время Марго, исполнившая главную роль Барби, вместе с другими актерами, включая Райана Гослинга в роли Кена, была занята в мировом пресс-туре, в ходе которого она посетила такие страны, как Австралия, Южная Корея и Мексика.

По сюжету в комедийном фильме, основанном на одноименной игрушке от Mattel, Барби и Кен отправляются в реальный мир, чтобы найти истинный смысл счастья. Съемки фильма, бюджет которого 100 млн долларов, начались в 2022 году на студии Warner Bros. в Англии.

Напомним, Марго Робби появилась на премьере "Барби" в Лос-Анджелесе в черном образе.

Также Фокус писал о причинах отмены "Барби" в нескольких азиатских странах.