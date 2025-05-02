"Довічна та без гарантій безпеки": нардеп вказав на недоліки угоди зі США про надра (відео)

Народний депутат Ярослав Железняк говорить, що угода зі США про надра є "довічною", а можливість внести до неї зміни сторони отримають за 10 років. Крім того, за словами парламентаря, документ не містить гарантій безпеки для України, а наступні два — головна угода і статут — не потребуватимуть ратифікації Ради.

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Про це народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав в ефірі "Новини.Live".

Нардеп Железняк розповів про нюанси угоди України зі США про корисні копалини. На відео з 00:00.

За його словами, він поставив кілька питань щодо угоди про ресурси України зі США прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

"Я прямо поставив питання прем'єр-міністру, чи потребують наступні два документи — ця головна угода і статут — ратифікації. Відповідь "ні". Чи отримаємо ми, народні депутати, тексти цих угод. Відповідь "ні". Депутати будуть голосувати за те, чого не бачили", — розповів нардеп.

Посилаючись на відповіді прем'єра, Ярослав Железняк зазначив, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер у США.

"І ще ставили технічні питання. Наприклад, ця угода — довічна. Тобто там немає строку. Через 10 років тільки в теорії сторони будуть мати можливість її змінити", — додав парламентарій.

Зауважимо, в тексті угоди, опублікованому Кабінетом Міністрів України, написано, що вона "залишається чинною до того моменту, поки сторони не погодяться про її припинення".

Крім того, за словами Железняка, прем'єр-міністр підтвердив, що в угоді про ресурси немає гарантій безпеки для України.

Ведуча запитала, чи є у Верховної Ради змога не ратифікувати цю угоду.

"У жовтні 2024 року президент вийшов до українського парламенту з "Планом перемоги", і наобіцяв там купу всього нашим американським партнерам. Дональд Трамп це достатньо креативно інтерпретував. Після скандалу в Овальному кабінеті, який ми героїчно створили, зараз ми героїчно "розрулюємо" цю проблему. Не підписати цю угоду в нашого уряду, як і у президента, шансів, я особисто вважаю, не було. Якщо парламент не буде це ратифікувати — це буде зрив цих домовленостей", — відповів Железняк.

Угода зі США про корисні копалини: деталі

Україна і США підписали угоду про ресурси в ніч на 1 травня. Президент США Дональд Трамп заявив, що присутність американців завадить "багатьом зловмисникам" потрапляти в Україну.

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook 1 травня зазначила, що Україна і США угодою про корисні копалини створюють Інвестиційний фонд відбудови, куди залучатимуться глобальні інвестиції в українську економіку. Також вона сказала, що крім грошей, США можуть робити внесок у фонд наданням нової допомоги, наприклад, засобів протиповітряної оборони.

Повний текст угоди зі США про копалини Кабмін опублікував 1 травня. У ньому зазначається, що для виконання угоди Україну представлятиме Агенція з питань державно-приватного партнерства, а США — Корпорація з фінансування міжнародного розвитку. Американська сторона отримує пріоритетне право на купівлю українських ресурсів, а також угода матиме вищу силу над внутрішнім українським законодавством. Україна спрямовуватиме до фонду 50% отриманих від нових ліцензій на видобуток природних ресурсів прибутків, інші 50% доходів фонду забезпечуватимуть США. До угоди не було зараховано американську допомогу, надану до її підписання, тобто документ не містить боргових зобов'язань України.

Інформаційне агентство Reuters 1 травня з посиланням на фахівців писало, що США та Україна можуть чекати на прибуток від угоди про ресурси упродовж десятиліття чи більше.