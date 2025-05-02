"Пожизненная и без гарантий безопасности": нардеп указал на недостатки соглашения с США о недрах (видео)

Народный депутат Ярослав Железняк говорит, что соглашение с США о недрах является "пожизненным", а возможность внести в него изменения стороны получат через 10 лет. Кроме того, по словам парламентария, документ не содержит гарантий безопасности для Украины, а следующие два — главное соглашение и устав — не потребуют ратификации Рады.

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Об этом народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал в эфире "Новини.Live".

Нардеп Железняк рассказал о нюансах соглашения Украины с США о полезных ископаемых. На видео с 00:00.

По его словам, он задал несколько вопросов по соглашению о ресурсах Украины с США премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Я прямо задал вопрос премьер-министру, требуют ли следующие два документа — это главное соглашение и устав — ратификации. Ответ "нет". Получим ли мы, народные депутаты, тексты этих соглашений. Ответ "нет". Депутаты будут голосовать за то, чего не видели", — рассказал нардеп.

Ссылаясь на ответы премьера, Ярослав Железняк отметил, что фонд будет зарегистрирован не в Украине, а в штате Делавэр в США.

"И еще задавали технические вопросы. Например, это соглашение — пожизненное. То есть там нет срока. Через 10 лет только в теории стороны будут иметь возможность его изменить", — добавил парламентарий.

Отметим, в тексте соглашения, опубликованном Кабинетом Министров Украины, написано, что оно "остается в силе до того момента, пока стороны не согласятся о его прекращении".

Кроме того, по словам Железняка, премьер-министр подтвердил, что в соглашении о ресурсах нет гарантий безопасности для Украины.

Ведущая спросила, есть ли у Верховной Рады возможность не ратифицировать это соглашение.

"В октябре 2024 года президент вышел к украинскому парламенту с "Планом победы", и наобещал там кучу всего нашим американским партнерам. Дональд Трамп это достаточно креативно интерпретировал. После скандала в Овальном кабинете, который мы героически создали, сейчас мы героически "разруливаем" эту проблему. Не подписать это соглашение у нашего правительства, как и у президента, шансов, я лично считаю, не было. Если парламент не будет это ратифицировать — это будет срыв этих договоренностей", — ответил Железняк.

Соглашение с США о полезных ископаемых: детали

Украина и США подписали соглашение о ресурсах в ночь на 1 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие американцев помешает "многим злоумышленникам" попадать в Украину.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook 1 мая отметила, что Украина и США соглашением о полезных ископаемых создают Инвестиционный фонд восстановления, куда будут привлекаться глобальные инвестиции в украинскую экономику. Также она сказала, что кроме денег, США могут делать вклад в фонд предоставлением новой помощи, например, средств противовоздушной обороны.

Полный текст соглашения с США об ископаемых Кабмин опубликовал 1 мая. В нем отмечается, что для выполнения соглашения Украину будет представлять Агентство по вопросам государственно-частного партнерства, а США — Корпорация по финансированию международного развития. Американская сторона получает приоритетное право на покупку украинских ресурсов, а также соглашение будет иметь высшую силу над внутренним украинским законодательством. Украина будет направлять в фонд 50% полученных от новых лицензий на добычу природных ресурсов доходов, остальные 50% доходов фонда будут обеспечивать США. В соглашение не была зачислена американская помощь, предоставленная до его подписания, то есть документ не содержит долговых обязательств Украины.

Информационное агентство Reuters 1 мая со ссылкой на специалистов писало, что США и Украина могут ждать прибыль от сделки о ресурсах в течение десятилетия или больше.