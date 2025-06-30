ЗС РФ просунулися в Донецькій області: де противник розширює зону наступу (карта)

За минулу добу було зафіксовано просування російських військ на шести ділянках лінії бойового зіткнення. Противник зумів просунутися в районі населених пунктів Зелений Кут, Зірка, Ялта, Вільне Поле, Шевченко, а також біля Федорівки.

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На Новопавлівському напрямку війська РФ продовжують наступальні дії. Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, противник незначно просунувся на південно-західній ділянці фронту Донецької області біля шести населених пунктів.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 22 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 30 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Один із напрямків удару ЗС РФ по лінії Ялта — Зірка — Піддубне. Імовірно, росіяни намагаються вийти до траси Н15, яка веде в бік Дніпропетровської області.

На цьому напрямку утворилася "кишеня", яку аналітики позначають як "сіра зона". Однак за інформацією Генштабу ЗСУ, вихід російських підрозділів з боку Зірки поки що не зафіксовано.

У черговому оперативному зведенні за 30 червня український військовий орган повідомив, що на Новопавлівському напрямку противник минулої доби здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

Лінія фронту на Новопавлівському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Донецькому фронті: оцінка експерта

Військовий експерт і керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснює, що тактичні просування ЗС РФ навколо Покровська, Костянтинівки, Часового Яру, а також на Новопавлівському напрямку не складаються в повноцінну стратегічну наступальну операцію.

За його словами, прорив оборони, вихід на оперативний простір і закріплення на нових рубежах — це лише частина завдання. Щоб вважати операцію стратегічно успішною, потрібно комплексно залучити резерви, логістику і тили та вкластися в чіткі часові рамки. Однак Росія цього не зробила.

"Коли затягується прорив оборони, боєприпаси розтрачуються, особові склади розтрачуються, наступальний потенціал втрачається. Фактично операція за тими ресурсами, які були витрачені, очевидно, своїх цілей нападник не досягне", — наголосив Лакійчук.

Нагадаємо, війська РФ окупували село Шевченко, що на Донеччині, в районі якого розташоване одне з найбільших в Україні родовищ літію. Після захоплення населеного пункту Росія контролює вже дві з чотирьох літієвих ділянок України.