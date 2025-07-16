Местная больница не справляется: новые детали удара КАБ по Доброполью (фото)

Россияне скинули 500-килограммовую авиабомбу на центр Доброполья, когда люди возвращались домой с работы. Больница города не в состоянии принять всех раненых.

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В настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых в результате бомбардировки города. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Масштабы повреждений остаются неизменными: 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец писал, что ВС РФ ударили по центру Доброполья, когда многие люди возвращались с работы. На месте работают спасатели, медики и военные врачи. Местная больница не может принять всех пострадавших.

Авиаудар в районе одного из магазинов "Аврора" в Доброполье подтвердила пресс-служба компании в соцсети Х.

"Это ужасная действительность, в которой мы все живем. Команда "Аврора" выясняет все обстоятельства и держит связь с коллегами на месте. Все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку", — обещают в компании.

Напомним, 10 июля войска РФ нанесли массированный удар по Киеву. В результате погибли женщины 65 и 22 лет.

Кроме этого, оккупанты били по столице ночью 23 июня. В жилой дом в Шевченковском районе попала российская ракета.