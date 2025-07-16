Місцева лікарня не справляється: нові деталі удару КАБ по Добропіллю (фото)

Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на центр Добропілля, коли люди поверталися додому з роботи. Лікарня міста не в змозі прийняти всіх поранених.

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Наразі відомо про двох загиблих і 27 поранених унаслідок бомбардування міста. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Масштаби пошкоджень залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири в 13 будинках і вісім автомобілів.

Омбудсмен Дмитро Лубінець писав, що ЗС РФ вдарили по центру Добропілля, коли багато людей поверталося з роботи. На місці працюють рятувальники, медики та військові лікарі. Місцева лікарня не може прийняти всіх постраждалих.

Авіаудар у районі одного з магазинів "Аврора" в Добропіллі підтвердила пресслужба компанії в соцмережі Х.

"Це жахлива дійсність, у якій ми всі живемо. Команда "Аврора" з'ясовує всі обставини і тримає зв'язок із колегами на місці. Усі постраждалі отримають необхідну допомогу та підтримку", — обіцяють у компанії.

Нагадаємо, 10 липня війська РФ завдали масованого удару по Києву. У результаті загинули жінки 65 і 22 років.

Крім цього, окупанти били по столиці вночі 23 червня. У житловий будинок у Шевченківському районі влучила російська ракета.