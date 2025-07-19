Масована атака по Одесі: ДСНС врятувала людей і тварин із квартир у полум'ї (фото, відео)

Уночі 19 липня росіяни здійснили масштабну атаку по Одесі дронами: під ударом опинилася цивільна інфраструктура, здійнялася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу в місті є постраждалі, одна людина загинула.

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Пожежа, що здійнялася у пошкодженому будинку, охопила з 6 по 9 поверхи. Над ліквідацією працювали представники ДСНС та добровольці, які рятували з квартир у полум'ї людей та евакуювали домашніх улюбленців. Про деталі щодо нічної атаки по місту розповіли у Telegram-каналі відомства.

"З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула", — зазначили у ДСНС.

Також у відомстві показали кадри з місця подій.

Зазначимо, що перед цим міський голова Геннадій Труханов повідомляв, що внаслідок атаки по Одесі підтверджена загибель однієї людини. Голова Одеської ОВА також інформував, що, попередньо, було відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Загалом місто зазнало ударів близько 20 безпілотників, повідомив Труханов. За його інформацією, дрони заходили на місто з різних сторін. "Рятувальники рятують людей з вогняної пастки", — писав міський голова.

У приміщенні дитячого садка, що розташований поблизу місця атаки росіян, для мешканців пошкодженої будівлі надали тимчасовий прихисток. Люди тут можуть отримати чай та просто воду, інформував Труханов.

Окрім ДСНС та добровольців, на місці працювали медики, психологи та представники Національної поліції. Інформація щодо інших наслідків атаки та постраждалих на момент публікації уточнюється.

Нагадаємо, під ранок 19 липня ЗС РФ також атакували комбіновано Україну "Шахедами" та крилатими ракетами, під масованим ударом опинився Павлоград у Дніпропетровській області.

Також увечері 18 липня Київ атакували "Шахеди": у місті прогриміли вибухи, працювала ППО.