Третій – не зайвий: з яким розрахунком Україна ініціює новий раунд перемовин з Росією

Новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров запропонував Росії провести на поточному тижні новий раунд мирних переговорів. Чого слід чекати від чергової зустрічі української та російської делегацій, з’ясовував Фокус.

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Після більш як півторамісячної перерви за ініціативи офіційного Києва відновлюються перемовини щодо встановлення миру в Україні. Зокрема, президент Володимир Зеленський розповів про те, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував росіянам зустріч на поточному тижні. Наголосивши на тому, що переговорну динаміку треба збільшувати, голова держави резюмував: «Зокрема, потрібно робити все, щоб досягти припинення вогню. Зі свого боку, російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир — дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі».

Володимир Зеленський: "Потрібно робити все, щоб досягти припинення вогню... Україна готова до такої зустрічі". Фото: Getty Images

Як у Кремлі відреагували на пропозицію Києва

Зазначимо, що на попередніх зустрічах, які відбулися 16 травня та 2 червня, делегації з України та РФ домовилися про обміни військовополоненими, а також представили один одному меморандуми щодо умов припинення вогню. Путін тоді зазначив, що пропозиції двох країн прямо протилежні, «але переговори для того й організовуються та проводяться, щоб шукати шляхи зближення». Водночас президент Зеленський в одному з нещодавніх інтерв’ю акцентував, що Росія розуміє тільки мову сили, а відтак — переозброєння України є тим фактором, який змусить Кремль повернутися до столу переговорів.

Дмитро Пєсков: "Нам головне — досягти своїх цілей" Фото: ria.ru

Путінський речник Дмитро Пєсков, коментуючи у неділю, 20 липня нову «перемовну» ініціативу Києва, заявив, що очільник Кремля прагне «перевести українське врегулювання у мирне річище», але цілі Москви при цьому залишаються незмінними: «Президент Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше перевести українське врегулювання у мирне річище. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і він непростий… Нам головне — досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні й вони не змінюються».

Як відомо, Путін на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го називав ключовими цілями РФ «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Наразі ж у Кремлі заявляють про необхідність усунення так званих «першопричин» війни, серед яких — табу на членство України в НАТО, тощо.

РосЗМІ, повідомляючи про мирно-перемовний тематичний кейс, констатують, що третій раунд дійсно може відбутися вже ближчими днями у Стамбулі.

До якого рішення щодо припинення війни рухається Трамп і чому це вкрай важливо

Основним глядачем перемовин, які відбуваються між Україною та РФ, є Дональд Трамп, переконаний провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Зокрема, у розмові з Фокусом аналітик зазначив: «За першими двома перемовними раундами найприскіпливіше спостерігав саме очільник Білого дому, оскільки в нього є така думка, що якщо дуже допомагати Україні, то вона відмовиться від мирної угоди і спробує натомість перемогти Росію фізично. Україні вкрай не бажано демонструвати Трампу такі речі, тому що він просто перестане нам допомагати. Власне, тому Україна ініціює нову зустріч у Стамбулі».

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При цьому, на переконання експерта, навряд чи в України є серйозні очікування від третього переговорного раунду, окрім результатів щодо обміну полоненими. «А обмін полоненими — це якраз дуже і дуже гарний, якщо не сказати найкращий результат. Оскільки зупинити війну цими зустрічами навряд чи можливо, то повернення наших людей — надзвичайно важливий момент. Не те, щоб обмінів не було б і без цих зустрічей, але саме після них все відбувається оперативно і масштабно. В мене складається таке враження, що Україна і йде на ці комунікаційні кроки з Москвою задля повернення людей і в принципі тут запитань до нашої влади не має, оскільки основна цінність — це, безумовно, люди. Повертати важливо не лише живих, але й тіла мертвих», — підкреслює Іван Ус.

Києву, вважає експерт, потрібно продовжувати демонструвати Трампу, що Україна готова рухатися у напрямку укладання мирної угоди, «але для того, щоб ця угода зрештою побачила світ, потрібно давати нам ще більше зброї».

Основним глядачем перемовин, які відбуваються між Україною та РФ, є Дональд Трамп Фото: Getty Images

Ключовою проблемою мирно-дипломатичного треку, наголошує експерт, є те, що Трамп ніяк не хоче визнавати відмінність свого світосприйняття від реальності. «Йому (президенту США — Фокус) необхідно вже переходити до стадії того, що Росія — це агресор, який прагне знищити Україну. І для того, щоб Сполучені Штати не зазнали поразки на глобально політичній арені від Китаю, який нещодавньою заявою Ван І розписався в тому, що виступає на боці Росії у її війні з Україною, Вашингтон має значно активізуватися у підтримці Києва. США мають чітко зрозуміти, що якщо Пекін не хоче поразки Москви, а Америка хоче перемогти КНР, то їм потрібно перемогти Росію. Ось така формула. Тому нам залишається лише чекати, коли Трамп прийме відповідне рішення. Насправді дуже довго він йде до цього рішення, але сам факт того, що йде — це вже добре», — підсумовує Іван Ус.

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Водночас політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом акцентує: «Попри те, що насправді мирно-переговорний процес загалом нагадує гру наввипередки щодо задоволення президента Трампа, цей трек є дійсно важливим і тут слід виходити з критеріїв, які змодельовані не нами: характером очільника Білого дому, особливостями його світосприйняття, тощо. Переговори нам потрібні і далі, щоб вирвати з лап Росії ініціативу їх начебто більшої зацікавленості в мирному процесі. Насправді РФ торпедує американсько-українську ініціативу щодо припинення вогню ще з березня місяця. Тому для України пріоритетність, зваженість і швидкість в опануванні та актуалізації цієї теми є критично важливою технологією. Тобто, ми показуємо, що ми не просто не проти перемовин, а надзвичайно в них зацікавлені».

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Експерт прогнозує, що третій раунд перемовин, як і попередні два, стосуватиметься гуманітарних питань, зокрема, обміну військовополонених та повернення тіл. «Цілком можливо вдасться порушити тему обміну заручників і повернення українських дітей, бо росіяни не дуже, м’яко кажучи, горять бажанням обговорювати це. Що ж стосується питання припинення вогню, то тут Росія, припускаю, може піти на деякі маневри, наприклад пропонуючи встановити такий режим хоча б на морі. Це для Кремля, можливо, навіть більш вигідно ніж для України, враховуючи його бажання повернутися на бази базування свого Чорноморського флоту. Загалом, я вважаю, що третій перемовний раунд стане техніко-адміністративним, де обговорюватимуть питання сірої зони, забирання тіл з поля бою, взаємодії спецслужб на різних рівнях і т.п.», — підкреслює Олег Постернак.

Що ж стосується політичних питань, на кшталт обговорення проєктів «мирних меморандумів» чи зустрічі на найвищому — президентському рівні, то, прогнозує політолог, навряд чи в цьому напрямку відбудуться бодай якісь зрушення. При цьому, акцентує експерт, для України в контексті перемовного процесу з РФ, ключовим чинником є збереження прихильності Дональда Трампа. І якщо для цього, зауважує Олег Постернак, необхідно само мотивуватися на нові перемовини, це слід робити. Поряд з тим реальні кроки щодо встановлення миру, переконаний політолог, будуть зроблені лише тоді, коли «в путінській голові визріє розуміння ціни війни», а конкретно те, що вигідніше її припинити, аніж продовжувати. Наразі жодних ознак такого розуміння, констатує Олег Постернак, в очільника Кремля не спостерігається навіть під лупою і він продовжує рухатися в фарватері своїх «божевільно-одержимих ідей» щодо завоювання України.