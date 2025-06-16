"Божевілля": Росія пропонувала обмінювати дітей на військовополонених, – Зеленський

Росіяни пропонували ініціативу щодо повернення українських дітей, яких депортували в РФ. Йдеться про обмін дітей на російських військовополонених.

Related video

Пропозиція Російської Федерації обмінювати дітей на військових поза розумінням та міжнародним правом, сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

"Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували — ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі", — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що дітей треба повертати, а не обмінювати. Тут потрібно мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні того чи іншого лідера або держави з росіянами.

"Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому", — сказав президент.

Нагадаємо, у травні двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка вимагає повернення всіх українських дітей, насильно вивезених до Росії, до укладення будь-якої мирної угоди щодо завершення війни.

У березні адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування проєкту, що відстежує викрадення Росією українських дітей.

Фокус також писав, що під час останніх обмінів загиблими захисниками Росія передала Україні тіла російських військових, змішані з тілами українців. Такі дії ворог може робити спеціально, щоб ускладнити процес ідентифікації.