"Безумие": Россия предлагала обменивать детей на военнопленных, — Зеленский

Россияне предлагали инициативу по возвращению украинских детей, которых депортировали в РФ. Речь идет об обмене детей на российских военнопленных.

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Предложение Российской Федерации обменивать детей на военных вне понимания и международного права, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

"Мы не меняем детей. Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали — мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", — отметил Зеленский.

Он отметил, что детей надо возвращать, а не обменивать. Здесь нужно искусство дипломатии и отношения на двустороннем уровне того или иного лидера или государства с россиянами.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой", — сказал президент.

Напомним, в мае двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию, которая требует возвращения всех украинских детей, насильно вывезенных в Россию, до заключения любого мирного соглашения о завершении войны.

В марте администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование проекта, отслеживающего похищения Россией украинских детей.

Фокус также писал, что во время последних обменов погибшими защитниками Россия передала Украине тела российских военных, смешанные с телами украинцев. Такие действия враг может делать специально, чтобы усложнить процесс идентификации.