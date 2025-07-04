Відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ: у чому його особливість (фото, відео)

Черговий обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 4 червня в межах стамбульських домовленостей.

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Додому повернулися українські воїни ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШУ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

Серед звільнених із категорій "поранені та тяжкохворі", а також "молодше 25 років", також є представники ТрО, мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових військ, морської піхоти і цивільні.

У групі тих, кого Росія повернула, — захисники Маріуполя, зокрема офіцери, які були в полоні з 2022 року, а також воїни, які воювали на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.

Наймолодшому з героїв — 20 років, найстаршому — 59.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, особливістю цього обміну є те, що вдалося повернути захисників, яких Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за весь час перебування в неволі.

Точну кількість тих, хто повернувся, буде озвучено після завершення всіх етапів обміну.

Раніше Фокус писав, що Україна повернула Росії тіла російських військових, які РФ видавала за трупи воїнів ЗСУ.

Ми також розповідали, як лікарі видаляють напис "Слава Росії" з тіла українського бійця після полону.