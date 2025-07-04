Состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ: в чем его особенность (фото, видео)

Очередной обмен пленными между Украиной и РФ прошел 4 июня в рамках стамбульских договоренностей.

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Домой вернулись украинские воины ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Среди освобожденных из категорий "раненые и тяжелобольные", а также "младше 25 лет", также есть представители ТрО, мотопехотных, механизированных, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и гражданские.

В группе тех, кого Россия вернула, – защитники Мариуполя, в том числе офицеры, которые были в плену с 2022 года, а также воины, сражавшиеся на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.

Самому младшему из героев – 20 лет, самому старшему – 59.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенностью этого обмена является то, что удалось вернуть защитников, которых Россия незаконно приговорила к длительным срокам заключения.

Освобожденные из плена пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Точное количество вернувшихся будет озвучено после завершения всех этапов обмена.

Ранее Фокус писал, что Украина вернула России тела российских военных, которые РФ выдавала за трупы воинов ВСУ.

Мы также рассказывали, как врачи удаляют надпись "Слава России" с тела украинского бойца после плена.