День сурка в Стамбуле: почему переговоры Украины и России не приближают мир

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В стамбульском дворце Чираган был "День сурка". С одной стороны большого конференц-зала сидел длинный ряд молодых российских чиновников с бесстрастными лицами, которых знали только самые преданные кремлеведы. С другой стороны — более влиятельная и мужественная группа украинцев, многие из которых были одеты в военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Обе пришли, чтобы потратить еще один день своего времени. Во время часового заседания не было обсуждено ни одного существенного вопроса, не было затронуто ни одной темы для обсуждения, не был открыт путь к миру.

Несмотря на большие надежды, стамбульский мирный процесс, похоже, пока что — мертворожденный. Даже после недель и месяцев дипломатии на высоком уровне, проводимой Дональдом Трампом и его посланниками, ни Россия, ни Украина не изменили своих жестких позиций. Или, говоря языком покера, на который так грубо ссылался Трамп, обвиняя Владимира Зеленского в том, что у него "нет карт для игры" во время их катастрофической встречи в Овальном кабинете в феврале, ни Москва, ни Киев пока не готовы сложить карты, обналичить их и зафиксировать свои выигрыши или проигрыши.

Однако между атмосферой вчерашних переговоров и тех, что прошли неделей ранее, имелось одно заметное отличие. Российская делегация была явно замкнутой на фоне новостей о том, что украинские беспилотники проникли глубоко в Сибирь и Арктику, уничтожив 41 российский стратегический бомбардировщик стоимостью около 7 миллиардов долларов.

Невиданный украинский рейд во многом ознаменовал новую главу в летописи асимметричной войны. И даже несмотря на то, что более трезвая экспертиза снизила счет до менее роскошно звучащих 12 уничтоженных бомбардировщиков, а не 40, таких ударов, несомненно, станет больше. Не говоря уже о целом ряде заказных убийств высокопоставленных российских военных.

Но маленький триумф Украины — долгожданное светлое пятно в непрекращающемся потоке военных неудач — также знаменует еще один поворотный момент. С инаугурации Трампа Вашингтон и сам Трамп постоянно заставляют Киев отменять одну "красную линию" за другой в интересах начала мирного процесса. Москва, с другой стороны, не испытывала подобного давления. Но сегодня в Стамбуле стало известно, что механизм повернулся, и что Украина отказывается просто капитулировать, как приказал ей Путин — фактически поддержанный Трампом.

В частности, украинская делегация в своем программном документе четко указала три ключевых требования, которые администрация Трампа настаивает исключить: вступление в НАТО, создание международных миротворческих сил на местах, включающих натовские войска, и возмещение Россией ущерба, нанесенного войной.

Для Москвы все эти три требования являются не подлежащими обсуждению условиями сделки.

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Стамбульский тупик: когда в переговорном процессе по миру в Украине ожидать сдвигов

Плохая новость заключается в том, что последние тезисы Кремля столь же жестко сформулированы и столь же недостижимы. Требования Путина делятся на четыре широкие категории. Первая — территориальная: Кремль требует от Украины полностью вывести войска из четырех частично оккупированных областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской), на которые претендует Путин, а затем официально признать их российской территорией. Второе требование — военное: Кремль требует постоянного нейтралитета Украины и обещания от НАТО, что Киев никогда не вступит в эту организацию, а также запрета на присутствие натовских войск на территории страны и ограничения численности киевских вооруженных сил. Третье требование — культурное: сделать русский язык официальным языком Украины, вернуть конфискованное имущество Русской православной церкви и запретить "прославление и пропаганду нацизма и неонацизма", включая расформирование боевых подразделений, таких как "Азов". Последние требования России — экономические, включая полную отмену всех санкций, восстановление всех экономических и дипломатических связей и возобновление транзита газа в Европу. Наконец, что самое обидное, российские переговорщики требуют проведения новых выборов в Украине и формирования нового правительства, прежде чем будет подписано какое-либо долгосрочное мирное соглашение.

С точки зрения Кремля, переговоры в Стамбуле проводятся не для поиска мирного компромисса, а, как прямо заявил бывший президент Дмитрий Медведев, для достижения победы России и "полного уничтожения неонацистского" режима в Киеве.

Что же остается Трампу, который в последние недели все чаще выражает свое разочарование застоем в переговорах и неуступчивостью Путина? Глава штаба Зеленского Андрей Ермак — одетый, в отличие от своего босса, в деловой костюм, а не в военную форму — отправился в Вашингтон, чтобы попытаться возобновить военную поддержку США военных усилий своей страны и заставить Белый дом применить серьезные санкции против России.

Задача Ермака — показать, что атаки на аэродромы свидетельствуют: война на самом деле не проиграна и у Украины еще есть карты в руках. Но также кажется, что Киев начал атаки без предупреждения и консультаций с Вашингтоном. Ермак может возразить, что российские бомбардировщики Ту-95, обладающие ядерным потенциалом, были намеренно оставлены невредимыми во время налетов, чтобы не допустить прямой атаки на ядерный потенциал Москвы. Но ему придется потрудиться, чтобы убедить избирателей MAGA — многие из которых возмущены кампанией Украины против Русской православной церкви — в том, что продолжение поддержки режима Зеленского отвечает интересам США.

Первые раунды мирных переговоров между Киевом и Москвой в Минске, Анталии и Стамбуле в первые два месяца после полномасштабного вторжения Путина проходили в тайне за закрытыми дверями. Нынешние переговоры, напротив, вряд ли могут быть более публичными. "Утечка информации происходит в режиме реального времени, — говорит историк Сергей Радченко из Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса. — Это означает, что они не являются реальными позициями: это просто пропаганда".

Каждый день переговоров будет оставаться "Днем сурка" до тех пор, пока что-то не изменится на местах. Киев надеется, что это будет экономический крах России или политическая реакция на все более частые глубокие удары по ее военным, энергетическим и инфраструктурным объектам. Путин надеется, что новое наземное наступление, которое он собирает в Сумах и Донбассе, нанесет удар по украинским военным, а также рассчитывает на европейскую разобщенность и безразличие со стороны администрации Трампа. Но на данный момент обе стороны все еще находятся в смертельной гонке к продолжению насилия и хаоса, обе убеждены, что движение вперед будет менее фатальным, чем торможение.

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