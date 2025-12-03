Операция "Дракон и Медведь": что получил Путин от визита Уиткоффа и что он на самом деле имеет на фронте

Кремль приложил все усилия для организации визита в Москву зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа. В сопровождении посланника Путина Кирилла Дмитриева, Уиткофф и Кушнер прогулялись по Красной площади среди толпы людей с минимальной охраной после обеда в роскошном ресторане на Петровке. Не случайно, что министр иностранных дел Китая Ван И также находился в городе для встречи с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу, на которой Россия подтвердила свою поддержку политики "одного Китая" Пекина.

Это был изощренный ход, призванный послать Дональду Трампу многозначительное сообщение. Прежде всего Кремль демонстрировал свою новую солидарность с Китаем — альянс "Дракон и Медведь", готовый выступить в качестве следующей доминирующей сверхдержавы в мире. Во-вторых, он демонстрировал, что Россия рассматривает Украину как незначительную деталь в гораздо более крупной геополитической перестройке, в которой три великие державы делят мир между собой, а Европа отходит на второй план, теряя свое значение. В-третьих, проводя Уиткоффа по улицам Москвы — в том числе мимо универмага ЦУМ с витринами, заваленными роскошными западными товарами, нарушающими санкции, — Кремль демонстрировал очевидное богатство, стабильность и безопасность российской столицы. Это город, который не замечает, что идет война, — таков был не столь скрытый посыл Кремля. Это город, где высокопоставленные чиновники могут прогуливаться среди толпы, не опасаясь, что их задержат разгневанные граждане.

Даже когда он говорит о мирном плане для Украины, Владимир Путин считает, что мир движется в его направлении. Да, его экономика пострадала от огромных военных расходов и санкций — и скоро пострадает еще больше от украинских атак на танкеры теневого флота в море, на нефтяные терминалы и нефтеперерабатывающие заводы. Но в целом у Путина есть веские основания полагать, что его противники и соперники от Вашингтона до Брюсселя и Киева находятся в худшем положении, чем он. И эта уверенность является источником его упорного стремления придерживаться своих максималистских военных целей. Даже когда европейские лидеры и Владимир Зеленский сокращают 28-пунктный мирный план Белого дома, получивший название 28PPP, Кремль, похоже, движется в противоположном направлении, настаивая на том, что 28PPP недостаточно учитывает интересы России.

Сам факт того, что Вашингтон так стремится к мирным переговорам, рассматривается Кремлем как признак слабости, утверждает бывший российский дипломат Борис Бондарев, самый высокопоставленный российский чиновник, перешедший на сторону Запада в знак протеста против вторжения 2022 года. "Появление такой инициативы США, по мнению Путина, сигнализирует о капитуляции Вашингтона... не потому, что он понес потери, а потому, что он устал, испугался и стремится избежать вовлечения", — написал Бондарев в недавней статье. С точки зрения России, Трамп "объявляет о бессилии сверхдержавы, неспособной защитить свои интересы". Хуже того, Трамп "не понимает, что, однажды пообещав поддержку союзнику, государство не может так демонстративно отказаться от этого обещания", — говорит бывший дипломат.

Администрация Трампа уже заявила о своей готовности признать Донбасс и Крым российскими территориями. Что еще более важно, даже известный проукраинский сенатор Линдси Грэм ясно дал понять, что США никогда не будут рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО — что давно было очевидно, но что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, к сожалению, отказался зафиксировать на бумаге накануне войны. Если самый влиятельный бывший союзник Киева уже с самого начала переговоров уступает по этим фундаментальным вопросам, почему Путин не должен быть соблазнен добиваться еще большего?

На передовой в Украине Россия готовится к дальнейшему продвижению наземных войск. Мрачная и затяжная битва за контроль над городом Покровск в Донбассе, который, по заявлению Путина, был захвачен на этой неделе, отвлекла внимание от гораздо более значительного продвижения российских войск на юге, в районе Запорожья. В ноябре российские войска заняли около 502 квадратных километров территории, в основном в этом секторе, что в четыре раза больше, чем в сентябре. Войска Кремля сейчас находятся всего в 20 километрах от областного центра Запорожье — третьего по величине города на восточном берегу Днепра после Харькова и Донецка — и движутся, чтобы окружить Гуляйполе. Безжалостная и систематическая воздушная война Москвы против энергетической сети Украины приближается к своей мрачной цели — погрузить целые регионы в зимнюю тьму.

В Киеве политическая обстановка накалена. На прошлой неделе Владимир Зеленский был вынужден уволить своего ближайшего советника и правую руку Андрея Ермака после того, как антикоррупционная полиция, расследующая громкий случай хищения 100 миллионов долларов (76 миллионов фунтов стерлингов) из фондов оборонного строительства, провела обыск в его доме. Скандал, связанный со спекуляцией на войне, уже унес несколько высокопоставленных министров и друзей Зеленского. На этой неделе украинские депутаты заблокировали начало парламентских заседаний, скандируя "Правительство, уходи!".

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, "парламент Украины парализован... Давно назревавший политический кризис в стране достиг сейчас своей кульминации". Политический аналитик Владимир Петров, давний друг и спикер Зеленского, заявил во вторник в телеинтервью, что Зеленский "устал от нас... Мне кажется, он решил отправить нас всех к черту... Он устал объяснять нам всем, зачем, черт возьми, нам нужна эта война". Он также предсказал, не приводя доказательств, что "к 15 декабря мы подпишем перемирие, и Зеленский уйдет".

Сам Зеленский объезжает европейские столицы в поисках дипломатической и финансовой поддержки, обмениваясь объятиями на ступенях Елисейского дворца в Париже со своим верным сторонником — и, по мнению критиков, такой же "хромой уткой", как и он сам — президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Характерно для себя, Макрон заявил, что новый раунд европейских санкций против танкеров "теневого флота", которые перевозят около 40% российской нефти, вскоре поставит Россию на колени. "Я искренне верю, что в ближайшие недели давление на экономику России и ее способность финансировать войну резко изменится", — сказал Макрон.

Однако еще пока он говорил, Европейский центральный банк фактически похоронил план Европы по привлечению "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро, обеспеченного замороженными российскими активами, на том основании, что такой кредит нарушил бы договоры ЕС. "Это показывает жесткие ограничения "донорской экономики", — говорит бывший глава Центрального банка Украины Кирилл Шевченко. — Европа хочет оказать Украине масштабную поддержку, но ни одна крупная организация не хочет брать на себя юридические и политические риски, связанные с замороженными активами России". Непосредственным результатом этого решения является то, что у Киева быстро заканчиваются варианты финансирования продолжения войны.

Даже бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который на протяжении первых трех лет войны был стойким сторонником переговоров с союзниками Украины, признает, что "настало время признать глубокую и болезненную правду: Украина стоит перед тактическим поражением... как только мы это признаем и примем, мы сможем начать восстанавливать наше будущее".

В условиях военной катастрофы и политического кризиса, преследующих Киев, экономического сжатия, делающего Европу стратегически бессильной, и администрации США, спешащей заключить мирное соглашение практически любой ценой, неудивительно, что Путин считает, что время и судьба на его стороне. Однако в то же время, как отметил Кулеба, Украина остается независимой и свободной, несмотря на все попытки Путина подавить ее. И пока это остается правдой, Путин добился не победы, а очень кровавой аннексии Донбасса, оставив 80% территории Украины вне своего контроля.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

