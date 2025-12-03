Китайская гастроль Макрона: почему Пекину интересно окончание российско-украинской войны

Уиткофф в Москве? Да, но не за ним надо следить.

С 3 по 5 декабря Макрон будет находиться с визитом в КНР. Речь пойдет об экономике, сотрудничестве не только Франции, но и ЕС с Китаем. А также о политике.

Показательно, что визит произойдет ДО встречи Трампа и Си, и визит организуется по приглашению как раз китайской стороны.

Результаты могут стать наглядной демонстрацией динамики "автономизации европейской политики" — то есть процесса, когда государства ЕС действуют не только в фарватере политики США.

Что для нас? А вот это самое интересное. Будут говорить и о России. А также о российско-украинской войне. Дам просто цитату из аглоязычного китайского (!) источника: "We hope that China can convince Russia to put an end to the war and to engage in negotiations that respect Ukraine’s fundamental rights and allow us to achieve peace and security on the European continent," the source said" ("Мы надеемся, что Китай сможет убедить Россию положить конец войне и начать переговоры, которые будут уважать основные права Украины и позволят нам достичь мира и безопасности на европейском континенте", сказал источник — Ф).

В интересах ли это Пекина? Да. Демонстрация того, что данная проблема не может быть решена без китайского участия (и кстати, поэтому Трамп так спешит). Вторая составляющая интересов — не допустить излишне активного российско-американского трека. Ведь масштабные уступки для Кремля станут отправной точкой, с которой РФ попытается вернуть свое влияние в некогда "свои" регионы. К которым в Москве относят и Центральную Азию, и Кавказ. Куда Китай активно пришел и закрепляется.

Третий резон — вопрос Тайваня. И он крайне интересен для нас. Помните 2023 год и 6 пунктов Китая по войне (тот самый документ, который назвали "китайским планом" и который раскритиковал Путин)? Первый пункт этого списка — суверенитет и территориальная целостность. Для КНР это важно. Не из-за "любви" к Украине. А по причине Тайваня, который считается частью Китая. Признание "новых российских территорий", особенно через этап "народных республик" — плохой прецедент для Пекина. И это можно использовать.

Подводим черту… Президент Франции — хороший посредник в разговорах с Си. И у него может получиться.

Далее "задачка со звездочкой" — достаточно оперативно "оживить" восточный вектор украинской политики. Чтобы было о чем разговаривать и что предлагать.

Что касается Уиткоффа, то поездка в Москву — одна из последних попыток "успеть" с мирным процессом до визита Трампа в Китай. Но РФ вряд ли будет отступать от своих "хотелок" на данном этапе. Поэтому контуры мирного процесса будут формироваться уже в 2026, по линии США-КНР.

Но если Макрон будет успешен, тогда США-ЕС-КНР. Где тут Украина? А для того, чтобы были и мы, необходимо малое — решить упомянутую выше "задачку со звездочкой".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

