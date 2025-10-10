Историческое унижение Путина: как и за что Алиев заставил извиняться кремлевского диктатора

Related video

Путин таки попросил прощения у Алиева. Точнее, признал, что самолет AZAL был сбит ракетами российского ПВО. Но типа не специально, а из-за "технических проблем" самой системы ПВО.

Фактически РФ сделала то, что Азербайджан требовал изначально — признать. Теперь будет компенсация (вероятно) от Кремля. Но самое главное — впервые за долгое время Путин вынужден извиняться. Ситуация для него явно неудобная и некомфортная. Но поделать ничего не может. Пикировка с Азербайджаном угрожала проблемам по экспорту нефти (что больно) и более активному сближению Баку и Киева (что еще больнее).

Алиев был крайне доволен. И всем своим поведением демонстрировал, кто на той встрече главный, а кто проситель.

Но самое главное — другое. Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля. И произошло это в Таджикистане. В государстве Центральной Азии, где еще сохранилось существенное присутствие РФ. Пока сохранилось — Алиев показал пример, а влияние Кремля в регионе стремительно уменьшается. Соответственно, другие государства ЦА рано или поздно, но будут требовать к себе, по крайней мере, такого же отношения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно