Историческое унижение Путина: как и за что Алиев заставил извиняться кремлевского диктатора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал то, что казалось невозможным — заставил Путина извиняться. И это, уверен аналитик Игар Тышкевич — только начало: Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля, причем сделал это в Средней Азии, где позиции РФ традиционно сильны
Путин таки попросил прощения у Алиева. Точнее, признал, что самолет AZAL был сбит ракетами российского ПВО. Но типа не специально, а из-за "технических проблем" самой системы ПВО.
Фактически РФ сделала то, что Азербайджан требовал изначально — признать. Теперь будет компенсация (вероятно) от Кремля. Но самое главное — впервые за долгое время Путин вынужден извиняться. Ситуация для него явно неудобная и некомфортная. Но поделать ничего не может. Пикировка с Азербайджаном угрожала проблемам по экспорту нефти (что больно) и более активному сближению Баку и Киева (что еще больнее).
Алиев был крайне доволен. И всем своим поведением демонстрировал, кто на той встрече главный, а кто проситель.
Но самое главное — другое. Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля. И произошло это в Таджикистане. В государстве Центральной Азии, где еще сохранилось существенное присутствие РФ. Пока сохранилось — Алиев показал пример, а влияние Кремля в регионе стремительно уменьшается. Соответственно, другие государства ЦА рано или поздно, но будут требовать к себе, по крайней мере, такого же отношения.
