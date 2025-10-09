Путин заявил Алиеву, что в аварии самолета AZAL виновата Украина (видео)

При этом российский президент признал, что самолет поразили ракеты российского ПВО. Но взорвались они якобы "рядом".

Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сам предложил начать разговор с крушения самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL, который следовал из Баку в Грозный, но после обстрела с трудом "дотянул" до Казахстана, где и совершил аварийную посадку, пишет азербайджанское издание Minval.

Путин так и не извинился лично перед Алиевым

Путин заявил Алиеву, что Россия в день трагедии с самолетом AZAL "вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу России". Журналисты высказались более конкретно, озаглавив новость: "Путин взвалил ответственность за крушение самолета AZAL на Украину". Также он заявил, что у российского ПВО случился "технический сбой".

Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, по словам Путина, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. И самолет AZAL был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементам.

Путин выразил "самые искренние соболезнования" семьям погибших при крушении воздушного судна и заявил, что Россия, согласно договоренностям, оказывает "всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета Азербайджана".

Также российский президент заявил Ильхаму Алиеву, что "принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом авиакомпании AZAL произошла в небе над Россией", но журналисты отметили, что сидя рядом на встрече, Путин так и не извинился напрямую.

Российский президент при этом пообещал, что РФ "даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL".

И якобы Россия сделает все, что "требуется в таких трагических случаях", как крушение самолета AZAL, заявил Путин, говоря о компенсациях.

Но при этом, чтобы окончательно поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL, "нужно время".

Путин сообщил Алиеву, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил, его "проинформировали позавчера".

Крушение самолета азербайджанских авиалиний – что известно

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.

Самолет азербайджанских аваилиний разбился в Актау

В правительстве Азербайджана неофициально говорили, что самолет сбили российской ракетой ПВО.

Крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" и отказ России признать вину за случившееся привел к дипломатическому скандалу между Москвой и Баку.

Выжившие в аварии самолета рассказали, что слышали взрывы

Ранее Азербайджан получил доказательства, что его самолет в Казахстане сбил российский ЗРК "Панцирь-С".

А Ильхам Алиев заявлял, что Россия предоставляет "бредовые версии" крушения самолета и не признает вину.

На встрече с Алиевым Путин заявил, что пилотам якобы предлагали сесть в Махачкале, но ранее, по словам источников, поврежденному борту не позволили сесть ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Экипажу приказали лететь через Каспийское море в Актау. При этом навигационные системы GPS самолета были заблокированы по всей траектории полета над водой.