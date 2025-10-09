Путін заявив Алієву, що в аварії літака AZAL винна Україна (відео)

При цьому російський президент визнав, що літак уразили ракети російської ППО. Але вибухнули вони нібито "поруч".

Володимир Путін зустрівся в Душанбе з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і сам запропонував почати розмову з аварії літака Embraer E190 авіакомпанії AZAL, який слідував із Баку до Грозного, але після обстрілу ледве "дотягнув" до Казахстану, де і здійснив аварійну посадку, пише азербайджанське видання Minval.

Путін так і не вибачився особисто перед Алієвим

Путін заявив Алієву, що Росія в день трагедії з літаком AZAL "вела три українські безпілотники, які перетнули кордон Росії". Журналісти висловилися конкретніше, назвавши новину: "Путін поклав відповідальність за катастрофу літака AZAL на Україну". Також він заявив, що у російського ППО стався "технічний збій".

Дві ракети, які були випущені системою ППО Росії, за словами Путіна, не уразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів. І літак AZAL був зачеплений, найімовірніше, уламками, а не уражаючими бойовими елементами.

Путін висловив "найщиріші співчуття" сім'ям загиблих під час аварії повітряного судна і заявив, що Росія, згідно з домовленостями, надає "всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану".

Також російський президент заявив Ільхаму Алієву, що "попросив у нього вибачення за те, що трагедія з літаком авіакомпанії AZAL сталася в небі над Росією", але журналісти зазначили, що, сидячи поруч на зустрічі, Путін так і не вибачився безпосередньо.

Російський президент водночас пообіцяв, що РФ "дасть правову оцінку діям усіх посадових осіб у зв'язку з катастрофою літака AZAL".

І нібито Росія зробить усе, що "потрібно в таких трагічних випадках", як аварія літака AZAL, заявив Путін, говорячи про компенсації.

Але при цьому, щоб остаточно поставити крапку в ситуації з катастрофою літака AZAL, "потрібен час".

Путін повідомив Алієву, що про причини катастрофи літака AZAL, які він озвучив, його "поінформували позавчора".

Катастрофа літака азербайджанських авіаліній — що відомо

Літак Embraer E190 авіакомпанії AZAL, що прямував із Баку до Грозного, зазнав аварії 25 грудня 2024 року в Актау в Казахстані. Під час аварії загинули 38 осіб, вижили 29 осіб.

Літак азербайджанських аваїліній розбився в Актау

В уряді Азербайджану неофіційно говорили, що літак збили російською ракетою ППО.

Катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" і відмова Росії визнати провину за те, що трапилося, призвели до дипломатичного скандалу між Москвою і Баку.

Ті, хто вижив в аварії літака, розповіли, що чули вибухи

Раніше Азербайджан отримав докази, що його літак у Казахстані збив російський ЗРК "Панцир-С".

А Ільхам Алієв заявляв, що Росія надає "безглузді версії" катастрофи літака і не визнає провину.

На зустрічі з Алієвим Путін заявив, що пілотам нібито пропонували сісти в Махачкалі, але раніше, за словами джерел, пошкодженому борту не дозволили сісти в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Екіпажу наказали летіти через Каспійське море в Актау. При цьому навігаційні системи GPS літака були заблоковані по всій траєкторії польоту над водою.