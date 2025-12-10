Мобилизация в РФ может начаться в феврале: зачем Путин издал указ о военных сборах именно сейчас

Путин и военные сборы — это еще не мобилизация...

Итак, Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы. И уже после новогодних праздников часть "гражданских" начнут настойчиво приглашать одеть военную форму.

Первая возможная реакция в Украине — это рассуждения о мобилизации. Однако пока что нет. Это ежегодный указ о призыве резервистов. И даже его текст мало меняется — п.2 и п.3 (всего их 4) последние 5 лет идут под грифом "для служебного пользования".

Но есть разница с предыдущими — это дата. Обычно такие указы подписывались в конце зимы-начале весны. И, соответственно, сборы проводились летом-осенью. В этот раз 2026 год не наступил, а указ уже есть. То есть, призывать формально могут начать сразу после новогодних праздников. Вопрос в количестве и в какие подразделения в первую очередь. Ведь по российскому законодательству, призвать гражданина на сборы можно не чаще 1 раза в 3 года. И соответственно, каждый год есть своя специфика.

В данном случае можно предположить, что резервистами на определенное время будут закрывать "дыры" в противовоздушной обороне. Те же мобильные огневые группы. Или расчеты комплексов ПВО на территории РФ.

Плановые сборы или скрытая мобилизация: зачем Кремль готовит резервистов на 2026 год

Попадут ли "резервисты" на фронт, в ту же пехоту? Напрямую вряд ли. Но во время сборов — крайне удобный период для вербовки на контракт. Кроме того, такими "резервистами" можно временно укомплектовать части вдоль границы. А освободившийся личный состав — на фронт.

Поэтому подписание такого указа говорит о желании Путина поддерживать темпы давления на фронте в январе-феврале 2026 года. Далее у Кремля есть большие надежды на провал финансирования Украины партнерами (действительно, ключевые решения о бюджетах на 2026 год для нашей страны пока не приняты). И если проседание будет, то эффект наступит в марте-апреле.

Если же нет — до марта точно пройдет один (а возможно, и два) раунд переговоров Трампа и Си. На котором будет обсуждаться вопрос Украины. И, соответственно, возможны новые рамки для переговорного трека. К этому моменту Путин хочет продемонстрировать "победу на земле". То есть занять несколько относительно крупных населенных пунктов. И параллельно нанести максимальный ущерб украинской энергетике и транспортной инфраструктуре.

Это базовая логика указа в декабре.

Но это также может быть подготовкой к проведению мобилизации в РФ. Однако, не раньше февраля 2026 года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

