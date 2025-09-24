Новый военный альянс: почему США может не понравиться соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией

Related video

Договор открыт для подписания третьими сторонами. То есть. из двухстороннего он может быть трансформирован в многостороннее соглашение. И таким образом оформиться как полноценный военный блок.

При этом стоит помнить, что Пакистан — ядерная держава и слова "стратегическая оборона" в документах использует когда речь идет, в том числе, про ракетное и ядерное оружие.

Документ, если он будет реализовываться и если будет формироваться соответствующая инфраструктура по своему значению выходит за границы региона. Давайте разбираться почему и как.

Причины разработки и подписания

Договоры такого характера не готовятся за один день. Поэтому стоит обратить внимание на процессы, которые шли с начала 2025 года. В частности:

• последние 30 лет аравийские монархии существовали под условным "зонтиком безопасности" Соединенных Штатов Америки. Что позволило части из них занять нишу посредников в обмене товарами и технологиями (а не только продавцами нефти).

• США пытались реализовать концепцию создания пояса партнерства Турция-Израиль-Саудовская Аравия как элемент сдерживания Ирана и Китая в регионе.

• Однако с 2024 года началась смена политики США в отношении своих военных союзников. С приходом Трампа изменения стали очевидными и проявились в тарифных войнах, давлении на союзников по НАТО. И, наконец, резкими сменами риторики на украинском направлении.

• обострение между Пакистаном и Индией, который вылился в весеннюю индо-пакистанскую войну.

• боевые действия Израиля в регионе, включая вторжение в Сирию, удары по Ирану а также ракетную атаку Катара.

Все это в комплексе поставило вопросы безопасности на первое место, поскольку:

дальнейшая реализация американской идеи "пояса сотрудничества", который бы включал Израиль нереальна. Она создавала дополнительные риски для внутренней дестабилизации и резкого ухудшения отношений с другими государствами исламского мира

без реализации сказанного выше, интерес США сводился бы лишь к вопросам нефти. К этому можно добавить политику Белого дома по оптимизации издержек на поддержание безопасности в других регионах.

• При этом Соединенные Штаты все более агрессивно пытались бы втянуть государства региона в экономическое противостояние с КНР. Что увеличивало риски в области безопасности и устойчивости экономики.

Как результат, началась подготовка соглашения Саудовской Аравии с Пакистаном. Повторю тезис — такие договоры не пишутся за неделю — это результат многомесячных консультаций. В нашем случае не публичных. Время подписания, после атаки Израиля на Катар и после давления США тарифами на Индию можно назвать совпадением. Но не совсем: в середине сентября в Дохе прошел экстренный саммит Организации Исламского Сотрудничества и Лиги Арабских Государств. В финальных документах зафиксировано, что нападение на Катар воспринимается как "угроза региональному миру".

И буквально через неделю после завершения Саммита Пакистан и Саудовская Аравия подписывают Strategic Mutual Defense Agreement. Как демонстрацию реакции на новые угрозы. Причем предлагают другим государствам региона подумать о присоединении к договору. Таким образом, на Ближнем Востоке начинает формироваться новый военный альянс. Где один из ключевых участников — ядерная держава, которая, кроме всего прочего имеет крайне тесные контакты с КНР. Напомню, что политический уровень отношений Пакистана в китайском условном "рейтинге" стоит выше российского.

Саудовская Аравия дает понять Соединенным Штатам, что уже не воспринимает США как безусловного и достаточного гаранта своей безопасности. И готова развивать военное сотрудничество с третьими государствами. Это не означает разрыва отношений. Более того, США заинтересованы в сохранении своего присутствия в регионе. И развитие отношений с Пакистаном можно воспринимать как своеобразный (отвечающий моменту) сигнал Белому Дому о политических рисках использования политики давления.

На первый взгляд, договор между Пакистаном и Саудовской Аравией может восприниматься со стороны США нейтрально или позитивно (в тактическом поле). Поскольку он формирует зону обеспечения безопасности и сдерживания Ирана (к которым у СА не лучшие отношения) и Индии (на которую давят США). Поэтому реакция Белого Дома на данный момент крайне сдержана.

Но, в случае присоединения третьих стран к SMDA США теряют монополию на гарантии безопасности в регионе. И оказываются перед фактом возникновения нового военного блока, с которым придется строить отношения практически "с чистого листа". Без чрезмерного давления, если учесть значимость региона для мировой экономики. А так же на фоне сохранения европейского трека (а это союзники США по НАТО) на развитие сотрудничества с государствами региона.

Еще одна важная деталь, касающаяся времени — подписание договора произошло ДО начала больших переговоров США и КНР (которые, видимо, пройдут во время визита Трампа в Пекин). И Белый Дом вступает на переговорный трек на фоне потери влияния на часть государств в Южно-Китайском море, на Индию и на государства Аравийского полуострова. Не лучшие стартовые позиции.

Для Китая, который уже заложил механизмы, позволяющие в будущем создавать военные блоки в договор о создании "Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности" (УЦБ), саудовско-пакистанский договор может быть хорошей площадкой для наблюдения и анализа. Что позволит избежать ненужных рисков и проблем, если Пекин перейдет к трансформации УЦБ в полноценный военный альянс через несколько лет. С другой стороны, КНР, при успехе развития SMDA может просто присоединиться к договору, постепенно смещая баланс сил в свою сторону. Тем более, что успешный пример налицо — ШОС когда-то создавалась как организация российского (!) внешнеполитического влияния.

Описанные процессы являются очередным свидетельством постепенного демонтажа старой мировой системы. На данный момент SMDA является всего лишь двухсторонним договором. И может быть использован в процессе политического торга. Как участников договора с США и КНР, так и непосредственно в процессе китайско-американского диалога. В случае присоединения третьих государств мы будем иметь возникновение первого за много лет оборонного союза с участием ядерного государства. (пример ОДКБ как военного союза считаю не корректным, поскольку после 2022 года организация находится в полуразобранном состоянии). Причем в зоне интересов одновременно и Китая и США.

Этот процесс может быть примером регионального оборонного альянса. Что важно для Украины после заморозки текущего этапа войны. Либо, в случае конфронтации США и КНР, дать толчок для создания Китаем собственных оборонных альянсов.

