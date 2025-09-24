Новый военный альянс: почему США может не понравиться соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией
Пакистан и Саудовская Аравия подписали "соглашение о стратегической обороне" (Strategic Mutual Defense Agreement — SMDA). Фактически речь идет о военном альянсе или, если пользоваться модными формулировками наших СМИ — гарантиях безопасности. В документе говорится, что "агрессия против одного из участников воспринимается как агрессия против обоих", отмечает политический аналитик Iгар Тышкевич.
Договор открыт для подписания третьими сторонами. То есть. из двухстороннего он может быть трансформирован в многостороннее соглашение. И таким образом оформиться как полноценный военный блок.
При этом стоит помнить, что Пакистан — ядерная держава и слова "стратегическая оборона" в документах использует когда речь идет, в том числе, про ракетное и ядерное оружие.
Документ, если он будет реализовываться и если будет формироваться соответствующая инфраструктура по своему значению выходит за границы региона. Давайте разбираться почему и как.
Причины разработки и подписания
Договоры такого характера не готовятся за один день. Поэтому стоит обратить внимание на процессы, которые шли с начала 2025 года. В частности:
• последние 30 лет аравийские монархии существовали под условным "зонтиком безопасности" Соединенных Штатов Америки. Что позволило части из них занять нишу посредников в обмене товарами и технологиями (а не только продавцами нефти).
• США пытались реализовать концепцию создания пояса партнерства Турция-Израиль-Саудовская Аравия как элемент сдерживания Ирана и Китая в регионе.
• Однако с 2024 года началась смена политики США в отношении своих военных союзников. С приходом Трампа изменения стали очевидными и проявились в тарифных войнах, давлении на союзников по НАТО. И, наконец, резкими сменами риторики на украинском направлении.
• обострение между Пакистаном и Индией, который вылился в весеннюю индо-пакистанскую войну.
• боевые действия Израиля в регионе, включая вторжение в Сирию, удары по Ирану а также ракетную атаку Катара.
Все это в комплексе поставило вопросы безопасности на первое место, поскольку:
- дальнейшая реализация американской идеи "пояса сотрудничества", который бы включал Израиль нереальна. Она создавала дополнительные риски для внутренней дестабилизации и резкого ухудшения отношений с другими государствами исламского мира
- без реализации сказанного выше, интерес США сводился бы лишь к вопросам нефти. К этому можно добавить политику Белого дома по оптимизации издержек на поддержание безопасности в других регионах.
• При этом Соединенные Штаты все более агрессивно пытались бы втянуть государства региона в экономическое противостояние с КНР. Что увеличивало риски в области безопасности и устойчивости экономики.
Как результат, началась подготовка соглашения Саудовской Аравии с Пакистаном. Повторю тезис — такие договоры не пишутся за неделю — это результат многомесячных консультаций. В нашем случае не публичных. Время подписания, после атаки Израиля на Катар и после давления США тарифами на Индию можно назвать совпадением. Но не совсем: в середине сентября в Дохе прошел экстренный саммит Организации Исламского Сотрудничества и Лиги Арабских Государств. В финальных документах зафиксировано, что нападение на Катар воспринимается как "угроза региональному миру".Важно
И буквально через неделю после завершения Саммита Пакистан и Саудовская Аравия подписывают Strategic Mutual Defense Agreement. Как демонстрацию реакции на новые угрозы. Причем предлагают другим государствам региона подумать о присоединении к договору. Таким образом, на Ближнем Востоке начинает формироваться новый военный альянс. Где один из ключевых участников — ядерная держава, которая, кроме всего прочего имеет крайне тесные контакты с КНР. Напомню, что политический уровень отношений Пакистана в китайском условном "рейтинге" стоит выше российского.
Саудовская Аравия дает понять Соединенным Штатам, что уже не воспринимает США как безусловного и достаточного гаранта своей безопасности. И готова развивать военное сотрудничество с третьими государствами. Это не означает разрыва отношений. Более того, США заинтересованы в сохранении своего присутствия в регионе. И развитие отношений с Пакистаном можно воспринимать как своеобразный (отвечающий моменту) сигнал Белому Дому о политических рисках использования политики давления.
На первый взгляд, договор между Пакистаном и Саудовской Аравией может восприниматься со стороны США нейтрально или позитивно (в тактическом поле). Поскольку он формирует зону обеспечения безопасности и сдерживания Ирана (к которым у СА не лучшие отношения) и Индии (на которую давят США). Поэтому реакция Белого Дома на данный момент крайне сдержана.
Но, в случае присоединения третьих стран к SMDA США теряют монополию на гарантии безопасности в регионе. И оказываются перед фактом возникновения нового военного блока, с которым придется строить отношения практически "с чистого листа". Без чрезмерного давления, если учесть значимость региона для мировой экономики. А так же на фоне сохранения европейского трека (а это союзники США по НАТО) на развитие сотрудничества с государствами региона.
Еще одна важная деталь, касающаяся времени — подписание договора произошло ДО начала больших переговоров США и КНР (которые, видимо, пройдут во время визита Трампа в Пекин). И Белый Дом вступает на переговорный трек на фоне потери влияния на часть государств в Южно-Китайском море, на Индию и на государства Аравийского полуострова. Не лучшие стартовые позиции.Важно
Для Китая, который уже заложил механизмы, позволяющие в будущем создавать военные блоки в договор о создании "Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности" (УЦБ), саудовско-пакистанский договор может быть хорошей площадкой для наблюдения и анализа. Что позволит избежать ненужных рисков и проблем, если Пекин перейдет к трансформации УЦБ в полноценный военный альянс через несколько лет. С другой стороны, КНР, при успехе развития SMDA может просто присоединиться к договору, постепенно смещая баланс сил в свою сторону. Тем более, что успешный пример налицо — ШОС когда-то создавалась как организация российского (!) внешнеполитического влияния.
Описанные процессы являются очередным свидетельством постепенного демонтажа старой мировой системы. На данный момент SMDA является всего лишь двухсторонним договором. И может быть использован в процессе политического торга. Как участников договора с США и КНР, так и непосредственно в процессе китайско-американского диалога. В случае присоединения третьих государств мы будем иметь возникновение первого за много лет оборонного союза с участием ядерного государства. (пример ОДКБ как военного союза считаю не корректным, поскольку после 2022 года организация находится в полуразобранном состоянии). Причем в зоне интересов одновременно и Китая и США.
Этот процесс может быть примером регионального оборонного альянса. Что важно для Украины после заморозки текущего этапа войны. Либо, в случае конфронтации США и КНР, дать толчок для создания Китаем собственных оборонных альянсов.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.