Китайский мир для Украины: на каких условиях Си Цзиньпин входит в переговорный процесс
Что дает Украине визит Си Цзиньпина в Москву, жестко распиаренный российскими СМИ? Прежде всего — вхождение Китая в переговорный мирный процесс, правда, не моментальное и на определенных условиях, пишет политический аналитик Игар Тышкевич.
Си, Путин, Трамп и переговоры по Украине
Си Цзиньпин в Москве. Приезд китайского лидера 9 мая имеет колоссальный пропагандистский эффект для Кремля. В Китае это прекрасно понимают и пытаются выжать максимум из этого визита. Тем более, что в российско-китайских отношениях есть целый ряд вопросов, по которым Кремль не спешит идти навстречу Пекину.
Первая сессия переговоров Си и Путина прошла. И есть даже совместное заявление. Много красивых слов и формулировок о совместном будущем. Но есть ряд ключевых моментов.
- Повышения уровня отношений между КНР и РФ не (!) произошло. Напомню, что отношения "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" были зафиксированы в договоре 2001 года. Сейчас стороны заявили об их "углублении". Но никак не выводе на новый уровень. Китайская дипломатия любит красивые и долгие формулировки и трепетно относится к значению каждого слова. В данном случае отношения остались на том же уровне.
- Китай продавил подписание Россией договора о взаимной защите инвестиций. То есть сыграть с КНР в "национализацию активов", если отношения двух стран ухудшатся, будет сложно. Для КНР такие соглашения — принципиальные для развития отношений.
- В совместной декларации нет упоминания о проблемах с платежами, но есть пункт о расширении расчетов в национальных валютах. Учитывая, что КНР блокирует большую часть транзакций в российских рублях, юанизация российской экономики ускоряется.
- Пункт о расширении кооперации, включая "в области космической и спутниковой навигации, ядерной энергетики, городского строительства, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий" означает фактическую сдачу Россией позиций в этих областях. Строительство особо интересно — согласитесь, сомнительно, что РФ что-то будет строить в КНР. А вот обратный процесс (как равно и китайское телекоммуникационное оборудование — и китайский контроль над системами связи) вполне.
- Гуманитарная составляющая, включая обмены молодежью, образование. Тут КНР, которая активно работает по созданию своей системы "мягкой силы" и действует через университетские программы, получает бонусы.
- "Россия и Китай выступают за адаптацию евразийского регионального взаимодействия в области безопасности, экономики, культуры и других сферах к многополярным реалиям в интересах всех государств континента". Многополярные реалии в представлении КНР и в представлении РФ — две большие разницы. Китай видит только две глобальные супердержавы — себя самого и США. И адаптация "евразийского взаимодействия" (читай ЕАЭС, ОДКБ и т.д.) может проходить только в сторону сближения с китайским видением.
- Пункты о ШОС — Россия признает первенство Китая. Напомню, что Шанхайская организация сотрудничества задумывалась и создавалась Кремлем как российскоцентричная структура. К 2022 году она стала синоцентричной. И сегодняшняя декларация лишь подтверждает факт.
- "Стороны … намерены предпринимать меры, направленные на ускорение процесса создания Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе." А это силовая компонента ШОС, которая может со временем заменить собой ОДБК (точнее, уже заменяет для стран Центральной Азии)
- Кремль поддержал две глобальные геополитические концепции КНР — "Глобальную инициативу в области развития" и "Концепцию построения Сообщества единой судьбы человечества". А они — ничто иное, как базовые рамки условно "китайского мира".
- РФ и КНР предсказуемо резко высказались против политики США по сохранению/расширению своего влияния. И, естественно, против тарифных войн и торговых ограничений.
- При этом в декларации есть отдельные пункты по вопросам Японии (относительно резкие формулировки, которые скорее выгодны РФ), Корейскому полуострову (тут формулировки скорее обобщенные, близкие к риторике Пекина) и Афганистана (явно китайский трек).
- По Украине. С одной стороны, есть выгодные для Кремля слова "устранить его первопричины". Но при этом есть формулировка "при соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи". Россия "приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем".
- Китай НЕ будет финансировать "Силу Сибири 2". Но готов покупать больше российского газа (с дисконтом, как сейчас), если РФ расширит пропускную способность первого газопровода "Сила Сибири".
- Пункт "укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути" означает усиление позиций КНР в Арктике. Но это еще не победа Пекина — торг с США продолжается. Победой будут документы о беспрепятственном входе Китая в деятельность "Территорий опережающего социально-экономического развития" и "территорий опережающего развития" в северной части РФ (напомню, что это специальные зоны, где есть не только льготный налоговый режим, но и частично не работает российское миграционное законодательство).
- Впервые зафиксирована формулировка "Стороны подчеркивают наличие потенциала сотрудничества между ОДКБ и Китаем". Для России это — возможность сохранить ОДКБ от развала, удержав участников от выхода перспективами китайского прихода. Интерес КНР читается прозрачно — повторить фокус с ШОС. Если конечно, ОДКБ до того момента не развалится.
Выводы из сказанного.
Си максимально "монетизировал" свой приезд на 9 мая в Россию. И пытается до американо-китайского саммита зафиксировать РФ в китайской и только китайской сфере влияния. То есть сделать бесперспективной попытки Трампа сыграть в РФ как в фактор, сдерживающий экспансию КНР.
При этом в Кремле не оставляют надежд на успех своего трека переговоров с США. Ради этого не пошли на полную сдачу "арктических" вопросов. Ради этого (точнее, некоей сделки о ресурсах) не включили вопрос ресурсов в совместную декларацию.
И, наконец, важное для нас. Китай входит в переговорный процесс по Украине. Это, кстати, признал и Трамп… Но вход КНР в переговоры по Украине не будет моментальным. Для Китая важно с новыми вводными войти на подготовку американо-китайского саммита. Для Трампа важно (в том числе с учетом провала политики шантажа тарифами, провала по ближнему востоку и провала его идей по миру в Украине, но успеху по сделке о ресурсах) выработать или обновить собственную повестку для встречи. Для России это означает время на проведение летней кампании. То есть на попытку (очередную) добиться перелома на линии фронта.
А уже ближе к осени начнутся другие процессы.
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