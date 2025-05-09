Китайский мир для Украины: на каких условиях Си Цзиньпин входит в переговорный процесс

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Си, Путин, Трамп и переговоры по Украине

Си Цзиньпин в Москве. Приезд китайского лидера 9 мая имеет колоссальный пропагандистский эффект для Кремля. В Китае это прекрасно понимают и пытаются выжать максимум из этого визита. Тем более, что в российско-китайских отношениях есть целый ряд вопросов, по которым Кремль не спешит идти навстречу Пекину.

Первая сессия переговоров Си и Путина прошла. И есть даже совместное заявление. Много красивых слов и формулировок о совместном будущем. Но есть ряд ключевых моментов.

Повышения уровня отношений между КНР и РФ не (!) произошло. Напомню, что отношения "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" были зафиксированы в договоре 2001 года. Сейчас стороны заявили об их "углублении". Но никак не выводе на новый уровень. Китайская дипломатия любит красивые и долгие формулировки и трепетно относится к значению каждого слова. В данном случае отношения остались на том же уровне. Китай продавил подписание Россией договора о взаимной защите инвестиций. То есть сыграть с КНР в "национализацию активов", если отношения двух стран ухудшатся, будет сложно. Для КНР такие соглашения — принципиальные для развития отношений. В совместной декларации нет упоминания о проблемах с платежами, но есть пункт о расширении расчетов в национальных валютах. Учитывая, что КНР блокирует большую часть транзакций в российских рублях, юанизация российской экономики ускоряется. Пункт о расширении кооперации, включая "в области космической и спутниковой навигации, ядерной энергетики, городского строительства, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий" означает фактическую сдачу Россией позиций в этих областях. Строительство особо интересно — согласитесь, сомнительно, что РФ что-то будет строить в КНР. А вот обратный процесс (как равно и китайское телекоммуникационное оборудование — и китайский контроль над системами связи) вполне. Гуманитарная составляющая, включая обмены молодежью, образование. Тут КНР, которая активно работает по созданию своей системы "мягкой силы" и действует через университетские программы, получает бонусы. "Россия и Китай выступают за адаптацию евразийского регионального взаимодействия в области безопасности, экономики, культуры и других сферах к многополярным реалиям в интересах всех государств континента". Многополярные реалии в представлении КНР и в представлении РФ — две большие разницы. Китай видит только две глобальные супердержавы — себя самого и США. И адаптация "евразийского взаимодействия" (читай ЕАЭС, ОДКБ и т.д.) может проходить только в сторону сближения с китайским видением. Пункты о ШОС — Россия признает первенство Китая. Напомню, что Шанхайская организация сотрудничества задумывалась и создавалась Кремлем как российскоцентричная структура. К 2022 году она стала синоцентричной. И сегодняшняя декларация лишь подтверждает факт. "Стороны … намерены предпринимать меры, направленные на ускорение процесса создания Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе." А это силовая компонента ШОС, которая может со временем заменить собой ОДБК (точнее, уже заменяет для стран Центральной Азии) Кремль поддержал две глобальные геополитические концепции КНР — "Глобальную инициативу в области развития" и "Концепцию построения Сообщества единой судьбы человечества". А они — ничто иное, как базовые рамки условно "китайского мира". РФ и КНР предсказуемо резко высказались против политики США по сохранению/расширению своего влияния. И, естественно, против тарифных войн и торговых ограничений. При этом в декларации есть отдельные пункты по вопросам Японии (относительно резкие формулировки, которые скорее выгодны РФ), Корейскому полуострову (тут формулировки скорее обобщенные, близкие к риторике Пекина) и Афганистана (явно китайский трек). По Украине. С одной стороны, есть выгодные для Кремля слова "устранить его первопричины". Но при этом есть формулировка "при соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи". Россия "приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем". Китай НЕ будет финансировать "Силу Сибири 2". Но готов покупать больше российского газа (с дисконтом, как сейчас), если РФ расширит пропускную способность первого газопровода "Сила Сибири". Пункт "укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути" означает усиление позиций КНР в Арктике. Но это еще не победа Пекина — торг с США продолжается. Победой будут документы о беспрепятственном входе Китая в деятельность "Территорий опережающего социально-экономического развития" и "территорий опережающего развития" в северной части РФ (напомню, что это специальные зоны, где есть не только льготный налоговый режим, но и частично не работает российское миграционное законодательство). Впервые зафиксирована формулировка "Стороны подчеркивают наличие потенциала сотрудничества между ОДКБ и Китаем". Для России это — возможность сохранить ОДКБ от развала, удержав участников от выхода перспективами китайского прихода. Интерес КНР читается прозрачно — повторить фокус с ШОС. Если конечно, ОДКБ до того момента не развалится.

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Си Цзиньпин в Москве: закрепит ли это партнерство Китая и России и что будет делать Дональд Трамп

Выводы из сказанного.

Си максимально "монетизировал" свой приезд на 9 мая в Россию. И пытается до американо-китайского саммита зафиксировать РФ в китайской и только китайской сфере влияния. То есть сделать бесперспективной попытки Трампа сыграть в РФ как в фактор, сдерживающий экспансию КНР.

При этом в Кремле не оставляют надежд на успех своего трека переговоров с США. Ради этого не пошли на полную сдачу "арктических" вопросов. Ради этого (точнее, некоей сделки о ресурсах) не включили вопрос ресурсов в совместную декларацию.

И, наконец, важное для нас. Китай входит в переговорный процесс по Украине. Это, кстати, признал и Трамп… Но вход КНР в переговоры по Украине не будет моментальным. Для Китая важно с новыми вводными войти на подготовку американо-китайского саммита. Для Трампа важно (в том числе с учетом провала политики шантажа тарифами, провала по ближнему востоку и провала его идей по миру в Украине, но успеху по сделке о ресурсах) выработать или обновить собственную повестку для встречи. Для России это означает время на проведение летней кампании. То есть на попытку (очередную) добиться перелома на линии фронта.

А уже ближе к осени начнутся другие процессы.

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