Может ли Украина начать свою игру в переговорах? Да, и есть возможность сделать это быстро

Этот пост будет не про Трампа и не про Путина. Точнее, не столько и не только о них. В сложившейся ситуации для Украины важно искать партнерства вне переговорного треугольника США–Украина–РФ. Хотя бы потому что два участника формата жаждут договориться ценой уступок со стороны Украины. Причем оба понимают, что ограничены во времени. Если идущий с начала 2025 года трек не даст результатов, возникнет естественный вопрос: "А не пора ли перезагрузить площадку". В том числе (или в первую очередь) за счет изменения состава посредников. Где США будут, но будут "одним из", а не ключевым и единственным игроком. Кто может войти? Часть государств ЕС, само собой. КНР — возможно и вероятнее всего. Турция — желательно. Возможно, кто-то еще.

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Но тут важна такая вещь, как готовая концепция новых рамок, согласие потенциальных участников. И, желательно, легитимизация процесса — поддержка со стороны других государств. Желательно, как можно большего количества.

Для таких задач необходима активность… нет, не Офиса президента, а в первую очередь МИДа Украины — уже вчера. И лишь в качестве "дополнительного" элемента отправка переговорных групп. Это как минимум 5 направлений: Германия, Франция (ЕС), Британия, Турция, КНР. Возможно, страны Персидского залива. Времени мало, крайне мало. И логичный предварительный вывод — задача на полгода. Хотя бы договориться о встречах и объездить.

А если я не соглашусь? Ведь существуют прекрасные возможности организации встреч в кулуарах больших саммитов. Куда приезжают лидеры государств либо премьеры или руководители МИД. Согласитесь, удобно.

Будут ли такие саммиты? Да. Причем скоро. Речь идет о 31-й конференции по изменению климата ООН COP 31. Которая пройдет в турецкой Анталии с 9 по 20 ноября. Причем 11–12 будет саммит лидеров государств. То есть приедут те, кто нам нужен. Государства ЕС — да. Турция — принимающая сторона. Китай — однозначно да, поскольку такая конференция является важным этапом продвижения цивилизационных инициатив Пекина. А также механизмом лоббирования и продвижения китайских зеленых технологий. США? А вот Штатов, вероятно, не будет. Но они для консультаций об изменении формата и не нужны на данном этапе.

То есть для Украины логично планировать участие в такой конференции если не на уровне президента, то на уровне премьера или министра иностранных дел. Это как минимум.

Второй минимум — концепция трансформации переговорных рамок. Проще говоря, понимание кого мы бы хотели пригласить в посредники и с какой функцией.

Если минимум есть, вопрос в организации процесса. И тут смотрим, где будет организован саммит: Турция. То есть один з посредников, государство, заинтересованное участвовать в переговорах. И имеющее свои планы касательно будущего Черного моря и Кавказа. Где нет места доминированию РФ. Таким образом, можно (при условии коммуникации с турками) получить поддержку в организации нужных встреч. И после поддержку в легитимизации процесса.

И вот тут, на фоне недавних событий можно оценить уровень готовности МИД Украины к решению (самостоятельному) масштабных задач.

В случае успеха и наличия 12 ноября готовых концепций переформатирования рамок переговоров, будет легче говорить и с США. Трамп будет в бешенстве, но он будет понимать, что или более мягкая позиция по Украине, или формат рискует измениться очень скоро. И его идеи заработать на статусе эксклюзивного посредника обнуляются.

Одним словом, шанс для собственной игры есть. И это может сработать, если ключевые институции сохранили способность действовать не шаблонно. Посмотрим.

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