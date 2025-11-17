Когда завершится война в Украине: Макрон назвал новый дедлайн и рассказал о поворотных моментах

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает, что завершение войны в Украине произойдет до проведения следующих президентских выборов.

Выборы запланированы на апрель 2027-го года. Об этом Эмманюэль Макрон сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Le Parisien.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут к 2027 году. И я думаю, что последние несколько месяцев были обозначены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами", — заявил Макрон, намекая на санкции США против основных спонсоров войны РФ.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия при подготовке к финансированию Украины в 2026-2027 годах исходит из предположения, что российско-украинская война завершится в конце следующего года.

Відео дня

В то же время она ссылается на прогноз Международного валютного фонда.

Фон дер Ляйен ожидает, что после завершения войны Украина столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условия для завершения войны в Украине.

Ранее Дональд Трампвыразил убеждение о значительном прогрессе в вопросе завершения российско-украинской войны, в частности благодаря санкциям на российские энергоносители. В России отреагировали на это заявление Трампа, обвинив украинское правительство в том, что якобы Украина срывает мирные переговоры.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мирные переговоры по завершению войны стали еще одним фронтом, на котором действует Российская Федерация. Поэтому украинцам важно будет защищаться и на этом фронте, чтобы доказать свое право на существование мировым политическим игрокам.