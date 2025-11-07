"Значительно продвинулись": Трамп объявил о прогрессе в завершении войны в Украине (видео)

В вопросе о завершении российско-украинской войны есть значительный прогресс, в том числе благодаря санкциям на российские энергоносители.

В определенный момент Украина и Россия поумнеют и наступит мир, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с представителями стран Центральной Азии в Белом доме.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну, — ред.), если это возможно: между Россией и Украиной. Пока что нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что экспорт российской нефти "существенно снизился" и предположил, что именно это повлияет на завершение российско-украинской войны.

"Мы просто хотим, чтобы эта война закончилась. Гибнет так много людей... Мы считаем, что в какой-то момент они поумнеют и прекратят это", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 6 ноября спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что США займутся прекращением войны в Украине, но после войны в Газе.

Фокус также писал о том, что Путин по телефону просил Трампа урегулировать войну в Украине.