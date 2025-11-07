"Значно просунулися": Трамп оголосив про прогрес у завершенні війни в Україні (відео)

У питанні щодо завершення російсько-української війни є значний прогрес, в тому числі завдяки санкціям на російські енергоносії.

В певний момент Україна та Росія порозумнішають і настане мир, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з представниками країн Центральної Азії у Білому домі.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну, — ред.), якщо це можливо: між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та припустив, що саме це вплине на завершення російсько-української війни.

"Ми просто хочемо, щоб ця війна закінчилась. Гине так багато людей… Ми вважаємо, що в якийсь момент вони порозумнішають і припинять це", — наголосив Трамп.

Відео дня

Нагадаємо, 6 листопада спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що США займуться припиненням війни в Україні, але після війни в Газі.

Фокус також писав про те, що Путін телефоном просив Трампа врегулювати війну в Україні.