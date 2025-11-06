"10 років намагаємося": Путін по телефону просив Трампа врегулювати війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась 16 жовтня, нібито попросив американського лідера допомогти йому врегулювати російсько-українську війну.

Дональд Трамп розповів про це під час американського бізнес-форуму в Маямі

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав – цитую: "Ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що вже "врегулював деякі із цих питань за годину", але не уточнив, що саме має на увазі.

Далі американський президент різко змінив тему та поскаржився на проблеми з телесуфлером, які виникли під час його виступу в ООН.

"Я дивлюся на телесуфлери — а там після цих слів… нічого", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, 5 листопада Путін заявив, що Росія готова вжити "відповідних заходів", якщо США проведуть ядерні випробування.

Відео дня

4 листопада головна опозиціонерка Тайваню заявила, що Путіна спровокували на війну з Україною.