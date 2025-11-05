США відпрацювали превентивний удар по РФ: Путін пригрозив ядерною відповіддю (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія готова вжити "відповідних заходів", якщо США проведуть ядерні випробування. Він доручив урядовим відомствам підготувати пропозиції щодо можливої підготовки до таких тестів.

Як повідомляє "Zvezdanews", під час наради з постійними членами Ради безпеки у Москві Путін наголосив, що ситуація навколо заяв Дональда Трампа щодо можливих американських тестів ядерної зброї, за його словами, потребує серйозного аналізу.

Як зазначив Путін, він доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, спецслужбам та цивільним відомствам підготувати спільні пропозиції щодо можливої підготовки до ядерних випробувань.

"Доручаю міністерству закордонних справ, міністерству оборони, спеціальним службам та відповідним цивільним відомствам зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з цих питань, провести аналіз на майданчику Ради безпеки та внести узгоджені пропозиції щодо підготовки ядерної зброї", — заявив президент РФ Володимир Путін.

За інформацією "РИА Новости", на тій самій нараді міністр оборони Росії Андрій Білоусов повідомив, що у жовтні США провели навчання з відпрацюванням превентивного ракетно-ядерного удару по території Росії. За його словами, Вашингтон також планує розмістити ракети середньої дальності у Європі та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, час підльоту яких від Німеччини до Центральної Росії становитиме близько 6–7 хвилин.

Білоусов заявив, що вважає доцільним розпочати підготовку до можливих ядерних випробувань на полігоні "Нова Земля".

"З огляду на активність США у сфері стратегічних навчань і їхні плани з розміщення озброєнь, вважаю необхідним розпочати підготовку до можливих випробувань", — наголосив міністр оборони РФ.

Також, за даними російських ЗМІ, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін повідомив, що США проігнорували запит Москви щодо пояснень з приводу заяв адміністрації Трампа про відновлення ядерних тестів. Глава ФСБ Олександр Бортніков, у свою чергу, попросив у президента час для детального аналізу інформації про підготовку Вашингтона до випробувань.

