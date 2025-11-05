Небезпечний "Буревісник": навіщо Путіну ракета з ядерним двигуном, і чи загрожує вона Україні

Заява Володимира Путіна про "успішні випробування" ракети з ядерною установкою "Буревісник" знову повернула світ до теми ядерного шантажу. Президент РФ назвав її "унікальною зброєю, яка не має аналогів", і пообіцяв, що вона стане частиною стратегічних сил Росії. Але навіщо Москві ця зброя — і чи варто Україні побоюватися?

Аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Патриція Базильчик опублікувала матеріал про новітню російську зброю, покликану "посіяти страх" на Заході. У дослідженні було виокремлено деталі, що стосуються цілей РФ щодо США та України.

Ракета для залякування США

За офіційною версією Кремля, "Буревісник" — це відповідь на розвиток американської системи протиракетної оборони, зокрема програми "Золотий купол". І хоча Путін прямо не згадував ініціативу американського президента Дональда Трампа, у заяві про випробування "Буревісника" від 26 жовтня, він наголошував, що ракета може долати нинішню систему протиракетної оборони. Саме тому Москва, за його словами, змушена розробляти "неперехоплювані" ракети, здатні обходити будь-яку систему ПРО.

Відео дня

Ракета, як заявлено, має ядерну енергетичну установку, що забезпечує практично необмежену дальність польоту, а точніше понад 14 тисяч кілометрів. По суті, вона може облітати земну кулю, вибираючи маршрут поза зонами спостереження радарів. На думку аналітика, мета такої зброї — продемонструвати, що Росія все ще здатна гарантовано завдати удару у відповідь навіть за наявності передового ракетного захисту.

"Золотий купол" у жодному разі не зробить ядерну зброю безсилою і застарілою. Навпаки, Росія зберігає здатність атакувати Сполучені Штати значною кількістю своїх стратегічних сил, як з використанням цих нових систем доставки, так і без них", — стверджує Базильчик.

Чому це не зброя для війни проти України

Експерти зазначають, що використання "Буревісника" на українському напрямку не має військового сенсу. По-перше, ракета призначена для стратегічних цілей — міжконтинентальних ударів по віддалених противниках. По-друге, запуск такої зброї поблизу зони бойових дій створює величезні ризики радіаційного забруднення в разі падіння або збою.

Важливо

Предки "Буревісника": чому проєкти з ядерними двигунами були давно поховані

Тому військові аналітики впевнені: головна мета Путіна — психологічний тиск на США і Захід, а не підготовка удару по Україні. Причому демонстрація нової ракети збіглася з обговореннями можливих поставок Києву американських крилатих ракет Tomahawk. Таким чином, Росія намагається показати, що готова відповісти симетрично, нехай навіть на рівні погроз.

"Випробовуючи крилату ракету з ядерним боєзарядом, здатну досягти території США, Путін розмиває межу між звичайною і ядерною ескалацією, щоб дати зрозуміти про можливу відповідь на передачу США Україні звичайних "Томагавків" або іншої ударної зброї великої дальності", — йдеться в аналітичній доповіді.

Таким чином, "Буревісник" поки що залишається радше політичним інструментом, ніж реальною бойовою системою. Ракета символізує повернення до логіки холодної війни, коли демонстрація сили мала більше значення, ніж її застосування, резюмувала Базильчик.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує нову фазу гонки озброєнь зі США. Речник Кремля запевнив, що жодних ядерних випробувань Кремль не проводив, а інформація про випробування ракети "Буревісник" була доведена до президента Трампа коректно.