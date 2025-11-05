Опасный "Буревестник": зачем Путину ракета с ядерным двигателем и грозит ли она Украине

Заявление Владимира Путина о "успешных испытаниях" ракеты с ядерной установкой "Буревестник" вновь вернуло мир к теме ядерного шантажа. Президент РФ назвал ее "уникальным оружием, не имеющим аналогов", и пообещал, что она станет частью стратегических сил России. Но зачем Москве это оружие — и стоит ли Украине опасаться?

Аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Патриция Базильчик опубликовала материал о новейшем российском оружии, призванном "посеять страх" на Западе. В исследовании были выделены детали, касающиеся целей РФ относительно США и Украины.

Ракета для устрашения США

По официальной версии Кремля, "Буревестник" — это ответ на развитие американской системы противоракетной обороны, в частности программы "Золотой купол". И хотя Путин прямо не упоминал инициативу американского президента Дональда Трампа, в заявлении об испытании "Буревестника" от 26 октября, он подчеркивал, что ракета может преодолевать нынешнюю систему противоракетной обороны. Именно поэтому Москва, по его словам, вынуждена разрабатывать "неперехватываемые" ракеты, способные обходить любую систему ПРО.

Відео дня

Ракета, как заявлено, имеет ядерную энергетическую установку, обеспечивающую практически неограниченную дальность полета, а точнее более 14 тысяч километров. По сути, она может облетать земной шар, выбирая маршрут вне зон наблюдения радаров. По мнению аналитика, цель такого оружия — продемонстрировать, что Россия все еще способна гарантированно нанести ответный удар даже при наличии передовой ракетной защиты.

"Золотой купол" ни в коем случае не сделает ядерное оружие бессильным и устаревшим. Напротив, Россия сохраняет способность атаковать Соединенные Штаты значительным количеством своих стратегических сил, как с использованием этих новых систем доставки, так и без них", — утверждает Базильчик.

Почему это не оружие для войны против Украины

Эксперты отмечают, что использование "Буревестника" на украинском направлении не имеет военного смысла. Во-первых, ракета предназначена для стратегических целей — межконтинентальных ударов по удаленным противникам. Во-вторых, запуск такого оружия вблизи зоны боевых действий создает огромные риски радиационного загрязнения в случае падения или сбоя.

Важно

Предки "Буревестника": почему проекты с ядерными двигателями были давно похоронены

Поэтому военные аналитики уверены: главная цель Путина — психологическое давление на США и Запад, а не подготовка удара по Украине. Причем демонстрация новой ракеты совпала с обсуждениями возможных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Таким образом, Россия пытается показать, что готова ответить симметрично, пусть даже на уровне угроз.

"Испытывая крылатую ракету с ядерным боезарядом, способную достичь территории США, Путин размывает грань между обычной и ядерной эскалацией, чтобы дать понять о возможном ответе на передачу США Украине обычных "Томагавков" или другого ударного оружия большой дальности", — говорится в аналитическом докладе.

Таким образом, "Буревестник" пока остается скорее политическим инструментом, чем реальной боевой системой. Ракета символизирует возвращение к логике холодной войны, когда демонстрация силы имела большее значение, чем ее применение, резюмировала Базильчик.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает новую фазу гонки вооружений с США. Спикер Кремля заверил, что никаких ядерных испытаний Кремль не проводил, а информация об испытаниях ракеты "Буревестник" была доведена до президента Трампа корректно.