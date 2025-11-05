США отработали превентивный удар по РФ: Путин пригрозил ядерным ответом (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова принять "ответные меры", если США проведут ядерные испытания. Он поручил правительственным ведомствам подготовить предложения по возможной подготовке к таким тестам.

Как сообщает "Zvezdanews", во время совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве Путин отметил, что ситуация вокруг заявлений Дональда Трампа относительно возможных американских тестов ядерного оружия, по его словам, требует серьезного анализа.

Как отметил Путин, он поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить совместные предложения по возможной подготовке к ядерным испытаниям.

"Поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этим вопросам, провести анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения по подготовке ядерного оружия", — заявил президент РФ Владимир Путин.

По информации "РИА Новости", на том же совещании министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в октябре США провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по территории России. По его словам, Вашингтон также планирует разместить ракеты средней дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, время подлета которых от Германии до Центральной России составит около 6-7 минут.

Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возможным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля".

"Учитывая активность США в сфере стратегических учений и их планы по размещению вооружений, считаю необходимым начать подготовку к возможным испытаниям", — подчеркнул министр обороны РФ.

Также, по данным российских СМИ, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что США проигнорировали запрос Москвы относительно объяснений по поводу заявлений администрации Трампа о возобновлении ядерных тестов. Глава ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, попросил у президента время для детального анализа информации о подготовке Вашингтона к испытаниям.

