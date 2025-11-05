Нещодавно обрана голова найбільшої опозиційної партії Тайваню — Куомінтан Ченг Лі-вен заявила, що Захід спровокував президента Росії Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Вона також стверджує, що російський лідер не є диктатором, а сама Росія "демократизувалася протягом багатьох років", пише Defence blog.

"НАТО неодноразово порушувало свою обіцянку не розширюватися на схід, і саме це розширення до кордонів Росії є основною причиною сьогоднішньої війни. Якби НАТО давно відмовилося від ідеї прийняти Україну до альянсу, цієї проблеми б ніколи не виникло", — сказала Лі-вен.

Вона уточнила, що позиція НАТО щодо України продиктована "пропагандою" та звинуватила країни Заходу в маніпулюванні громадською думкою.

За словами Лі-вен, Путін не міг одноосібно ухвалити рішення щодо вторгнення в Україну.

"Путін не є диктатором. Він був обраний демократичним шляхом. Росія вже багато років є демократичною країною. У світі не існує ідеальної демократії — навіть американська демократія має багато проблем, які потребують реформування, — але він був обраний в результаті демократичного процесу", — зазначила голова другої за величиною партії Тайваню.

Вона також підкреслила, що справжніми жертвами російсько-української війни є солдати України та РФ, а також цивільні особи.

"Ми не хочемо стати ще однією Україною. Народ Тайваню не хоче, щоб їхні сини гинули в безглуздій війні або бачили, як їхні вулиці стають схожими на сьогоднішні міста України", — наголосила Лі-вен.

