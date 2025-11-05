Недавно избранная глава крупнейшей оппозиционной партии Тайваня — Куоминтан Ченг Ли-вэн заявила, что Запад спровоцировал президента России Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Она также утверждает, что российский лидер не является диктатором, а сама Россия "демократизировалась в течение многих лет", пишет Defence blog.

"НАТО неоднократно нарушало свое обещание не расширяться на восток, и именно это расширение до границ России является основной причиной сегодняшней войны. Если бы НАТО давно отказалось от идеи принять Украину в альянс, этой проблемы бы никогда не возникло", — сказала Ли-Вен.

Она уточнила, что позиция НАТО в отношении Украины продиктована "пропагандой" и обвинила страны Запада в манипулировании общественным мнением.

По словам Ли-вен, Путин не мог единолично принять решение о вторжении в Украину.

"Путин не является диктатором. Он был избран демократическим путем. Россия уже много лет является демократической страной. В мире не существует идеальной демократии — даже американская демократия имеет много проблем, требующих реформирования, — но он был избран в результате демократического процесса", — отметила председатель второй по величине партии Тайваня.

Она также подчеркнула, что настоящими жертвами российско-украинской войны являются солдаты Украины и РФ, а также гражданские лица.

"Мы не хотим стать еще одной Украиной. Народ Тайваня не хочет, чтобы их сыновья погибали в бессмысленной войне или видели, как их улицы становятся похожими на сегодняшние города Украины", — подчеркнула Ли-вэн.

