Союзник Украины стал самым крупным импортером российского нефтепродукта

Тайвань, который поддерживает Украину в ее сопротивлении РФ и присоединился к антироссийским санкциям, оказался крупнейшим в мире импортёром российской нафты, нефтепродукта, используемого для производства химикатов, известного также как лигроин.

В первой половине 2025 года Тайвань импортировал российскую нафту (naphtha) на сумму $1,3 млрд, а среднемесячный импорт достиг уровня почти в шесть раз выше среднего показателя 2022 года, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха в сотрудничестве с консорциумом европейских, российских и тайваньских НПО.

По сравнению с первой половиной 2024 года импорт нафты Тайванем в этом году увеличился на 44%. Всего с февраля 2022 года Тайвань импортировал 6,8 млн тонн российской нафты (не путать с нефтью) на сумму $4,9 млрд, что составляет 20% от общего объема российского экспорта нефтепродуктов.

Нафта (лигроин) — это продукт сырой нефти, используемый для производства химикатов, необходимых для создания полупроводников и электронных компонентов, которые составляют основу экономики Тайваня и жизненно важны для мировой промышленности.

Деньги, которые Россия получает от продажи своих энергоресурсов, идут на войну с Украиной, поэтому такая позиция Тайбея вызывает недоумение у аналитиков. Ведь буквально 28 сентября министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун подписал в Польше пакт об оказании поддержки детям в Украине, пострадавшим от войны.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Тайвань не только присоединился к международным санкциям против Москвы, но и ввел экспортный контроль, чтобы предотвратить использование высокотехнологичного оборудования острова российскими военными.

Однако в Тайбее, который импортирует 97% всех энергоносителей, воздержались от введения ограничений на закупки российского ископаемого топлива.

