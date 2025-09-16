"Беспорядки и провокации": Китай и США поругались из-за военных кораблей возле Тайваня

Китай вынес предупреждение Великобритании после того, как флот США и Британии отправился через Тайваньский пролив. Пекин обвинил двух союзников в угрозе миру и стабильности в регионе.

Пекин заявил, что пристально следил за американским эсминцем USS Higgins и британским фрегатом HMS Richmond во время их транзита, что Вашингтон и Лондон назвали обычной операцией. Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявило, что эта пара занималась "созданием беспорядков и провокациями", пишет Daily Mail.

Британский фрегат HMS Richmond Фото: US Navy

Старший полковник Ши И заявил, что маневр "послал неверные сигналы и подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Он добавил: "Командование остается в состоянии повышенной готовности и привержено защите национального суверенитета и обеспечению регионального мира и стабильности".

При этом в Министерстве обороны Великобритании заявили, что плавание было обычным проходом, добавив, что где бы ни действовал Королевский военно-морской флот, "он делает это в полном соответствии с международным правом и нормами и пользуется правами на свободу судоходства в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву".

Командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе также охарактеризовало миссию как обычный транзит, охарактеризовав пролив как "находящийся за пределами территориального моря любого прибрежного государства", так что "права и свободы судоходства в Тайваньском проливе не должны ограничиваться", — говорится в заявлении.

Жестокое предупреждение Китая прозвучало всего через неделю после того, как канадские и австралийские военные корабли — HMCS Ville de Quebec и HMAS Brisbane — совершили аналогичное плавание по Тайваньскому проливу, вызвав такую ​​же яростную реакцию Пекина.

В то же время Китай продемонстрировал мощь своих военно-морских сил, отправив через пролив свой новейший и самый современный авианосец "Фуцзянь".

Сообщается, что огромное судно, покинувшее Шанхай на прошлой неделе, направляется в Южно-Китайское море для проведения научных исследований и учений.

Словесная перепалка затронула и руководителей оборонных ведомств. 16 сентября министр обороны Китая Дун Цзюнь предостерег своего нового американского коллегу Пита Хегсета от поддержки Тайваня.

"Любые замыслы и вмешательство, направленные на использование "военной силы для содействия независимости" или "использование тайваньского вопроса для сдерживания Китая», будут пресечены", — заявил Дун в ходе своих первых прямых переговоров с Хегсетом.

Американский эсминец USS Higgins Фото: US Navy

Но Пит Хегсет, который теперь возглавляет Министерство войны США, сообщил, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, не стремятся к смене режима или удушению Китая".

Но при этом Хегсет отметил, что у США есть жизненно важные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приоритетном театре военных действий, и они будут "решительно защищать эти интересы".

Пекин настаивает, что Тайвань является частью Китая, и поклялся воссоединиться с островом — если потребуется, силой.

Хотя США официально не признают независимость Тайваня, они решительно выступают против любых попыток захватить остров силой и продолжают поставлять ему оружие.

