Китай осуществляет "тихую экспансию" Сибири и Дальнего Востока России, — руководитель ЦПД Коваленко

Упрощение визового режима между Россией и Китаем используется Пекином для "ползучей" миграции. Ведь уже сейчас в этих регионах РФ формируются китайские анклавы с собственными школами и бизнесами.

Related video

С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. "Это новый этап "тихой экспансии", — считает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Пост Андрея Коваленко Фото: Скриншот

По его мнению безвизовый режим, который вводит для граждан России Китай почти ничего не меняет, ведь и раньше получение визы занимало всего несколько дней. А вот для Китая это стратегический канал для "ползучей" миграции в Сибирь и на Дальний Восток.

Коваленко напомнил, что в Сибири и на Дальнем Востоке РФ уже формируются китайские анклавы со своими школами, бизнесом и культурой.

"Местных туда не берут, даже лесорубы едут из Китая. Прибыли возвращаются обратно в Пекин", — рассказал Коваленко.

По его мнению, к 2030 году Сибирь может получить сотни тысяч китайских переселенцев. Ведь в условиях демографического кризиса РФ не способна заселить собственные территории и вакуум будут заполнять другие.

"Настоящая картина такова: Кремль не "поднимает" регион, а отдает его на расселение иностранцам. Сибирь и Дальний Восток — стратегические земли, которые Москва плавно сдает. И это хорошо", — резюмировал Коваленко.

Напомним, о медленной экспансии Китаем России писали многие эксперты. Но цифры говорят сами за себя, так в 2018 году озеро Байкал, расположенное на границе Иркутской области и Республики Бурятия, посетило около полутора миллионов туристов. Подавляющее большинство — из Китая. Для сравнения — в 2016 году в Иркутской области побывали 26 тысяч, в 2017-м — 23,5 тысячи китайских туристов.

Китайские туристы на Байкале Фото: Комсомольская правда

Россия имеет 4 209 километров общей границы с Китаем и некоторые российские территории в Пекине считают "спорными".

Китайцы медленно оккупируют Сибирь

А в Сибири, от Дальнего Востока до Урала, живет всего 37 миллионов человек — то есть на 78 процентах площади России живут лишь 25 процентов ее населения. Это примерно два-три не очень больших китайских города. Еще в начале 2025 года местные жители жаловались, что именно китайцы скупают местные земли и появляются гостиницы, магазины, рестораны, в которые россиян просто не пускают.

Напомним, еще в 2023 году Фокус писал о том, как порт Владивосток фактически становится китайским. Политический эксперт Ростислав Демчук считал, что КНР разворачивает стратегическую кампанию по развитию своих северных и восточных провинций, которые прилегают к Монголии и России.

А после масштабного парада в Пекине в китайских соцсетях запретили искать "150 лет", ведь именно возможность дожить до этого возраста обсуждали Си Цзиньпин и Владимир Путин.