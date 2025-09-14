Китай здійснює "тиху експансію" Сибіру та Далекого Сходу Росії, — керівник ЦПД Коваленко

Спрощення візового режиму між Росією та Китаєм використовується Пекіном для "повзучої" міграції. Адже вже зараз у цих регіонах РФ формуються китайські анклави із власними школами та бізнесами.

З 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. "Це новий етап "тихої експансії", - вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

Пост Андрія Коваленка

На його думку безвізовий режим, який вводить для громадян Росії Китай майже нічого не змінює, адже і раніше отримання візи займало лише кілька днів. А от для Китаю це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід.

Коваленко нагадав, що у Сибіру та на Далекому Сході РФ вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою.

"Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть з Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін", - розповів Коваленко.

На його думку, до 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. Адже в умовах демографічної кризи РФ не здатна заселити власні території і вакуум будуть заповнювати інші.

"Справжня картина така: Кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід — стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, про повільну експансію Китаєм Росії писали багато експертів. Але цифри говорять самі за себе, так у 2018 році озеро Байкал, що розташоване на кордоні Іркутської області та Республіки Бурятія, відвідало близько півтора мільйона туристів. Переважна більшість – з Китаю. Для порівняння – у 2016 році в Іркутській області побували 26 тисяч, у 2017-му – 23,5 тисячі китайських туристів.

Китайскі туристи на Байкалі

Росія має 4 209 кілометрів спільного кордону з Китаєм і деякі російські території у Пекіні вважають "спірними".

Китайці повільно окуповують Сибір

А у Сибіру, ​​від Далекого Сходу до Уралу, живе лише 37 мільйонів людей – тобто на 78 відсотках площі Росії живуть лише 25 відсотків її населення. Це приблизно два-три не дуже великих китайських міста. Ще на початку 2025 року місцеві мешканці скаржилися, що саме китайці скуповують місцеві землі і з'являються готелі, магазини, ресторани, до яких росіян просто не пускають.

Нагадаємо, ще у 2023 році Фокус писав про те, як порт Владивосток фактично стає китайським. Політичний експерт Ростислав Демчук вважав, що КНР розгортає стратегічну кампанію з розвитку своїх північних і східних провінцій, які прилягають до Монголії та Росії.

А після масштабного параду в Пекіні у китайських соцмережах заборонили шукати "150 років", адже саме можливість дожити до цього віку обговорювали Сі Цзіньпін та Володимир Путін.