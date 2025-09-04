Після розмов Путіна і Сі про довголіття у Китаї заборонили шукати в інтернеті "150 років"

Китайська соціальна мережа Weibo почала цензурувати пошукові запити за запитом «150 років» після розмови голови КНР Сі Цзіньпіна та очільника РФ Путіна. Напередодні ті якраз обговорювали, як можна прожити довше.

Під час зустрічі на заходах з нагоди 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Азії Сі та Путін (обом по 72 роки) розмовляли про довголіття, нагадує Washington Post. Зокрема, голова КНР зауважив, що «раніше люди нечасто доживали до 70 років… а сьогодні кажуть, що в 70 років ти все ще дитина».

Путін на це відповів, що завдяки трансплантації органів можна «виглядати молодшими за життя, і навіть досягти безсмертя». Тут Сі Цзіньпін і сказав про 150 років: мовляв, дехто прогнозує, що в цьому столітті можна буде доживати й до такого віку.

Як зауважує видання, після цієї розмови у китайському сегменті інтернету різко збільшилася кількість запитів про «життя до 150». Тема довголіття у попередні роки взагалі періодично фігурувала у китайських державних ЗМІ, які маніпулювали темами охороні здоров'я та нових технологій.

А поки Weibo цензурувала запити користувачів, одна компанія, навпаки, скористалася моментом та прорекламувала свої медичні послуги (назву цієї компанії WP не уточнює).

Нагадаємо, під час зустрічі Путін обговорював із Сі Цзіньпіном, як дожити до 150 років: Очільник Кремля перебував у Китаї з кількаденним візитом.

Зауважимо, що у розмовах про можливе безсмертя брав участь і очільник Північної Кореї Кім Чен Ин. Причому ця розмова відбувалась від час військового параду. ЇЇ вдалося записати, коли всі троє піднімалися до Воріт Тяньаньмень у Пекіні.