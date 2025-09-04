После разговоров Путина и Си о долголетии в Китае запретили искать в интернете "150 лет"

Китайская социальная сеть Weibo начала цензурировать поисковые запросы по запросу "150 лет" после разговора председателя КНР Си Цзиньпина и главы РФ Путина. Накануне те как раз обсуждали, как можно прожить дольше.

Во время встречи на мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Азии Си и Путин (обоим по 72 года) разговаривали о долголетии, напоминает Washington Post. В частности, председатель КНР отметил, что "раньше люди нечасто доживали до 70 лет... а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок".

Путин на это ответил, что благодаря трансплантации органов можно "выглядеть моложе при жизни, и даже достичь бессмертия". Тут Си Цзиньпин и сказал о 150 годах: мол, кое-кто прогнозирует, что в этом столетии можно будет доживать и до такого возраста.

Как отмечает издание, после этого разговора в китайском сегменте интернета резко увеличилось количество запросов о "жизни до 150". Тема долголетия в предыдущие годы вообще периодически фигурировала в китайских государственных СМИ, которые манипулировали темами здравоохранения и новых технологий.

А пока Weibo цензурировала запросы пользователей, одна компания, наоборот, воспользовалась моментом и прорекламировала свои медицинские услуги (название этой компании WP не уточняет).

Напомним, во время встречи Путин обсуждал с Си Цзиньпином, как дожить до 150 лет: Глава Кремля несколько дней находился в Китае с визитом.

Заметим, что в разговорах о возможном бессмертии участвовал и глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Причем этот разговор происходил во время военного парада. Его удалось записать, когда все трое поднимались к Воротам Тяньаньмэнь в Пекине.