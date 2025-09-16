"Заворушення і провокації": Китай і США посварилися через військові кораблі біля Тайваню

Китай виніс попередження Великій Британії після того, як флот США і Британії вирушив через Тайванську протоку. Пекін звинуватив двох союзників у загрозі миру і стабільності в регіоні.

Пекін заявив, що пильно стежив за американським есмінцем USS Higgins і британським фрегатом HMS Richmond під час їхнього транзиту, що Вашингтон і Лондон назвали звичайною операцією. Східне командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), заявило, що ця пара займалася "створенням заворушень і провокаціями", пише Daily Mail.

Британський фрегат HMS Richmond Фото: US Navy

Старший полковник Ши І заявив, що маневр "послав хибні сигнали і підірвав мир і стабільність у Тайванській протоці".

Він додав: "Командування залишається в стані підвищеної готовності і прихильне захисту національного суверенітету і забезпеченню регіонального миру і стабільності".

Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що плавання було звичайним проходом, додавши, що хоч би де діяв Королівський військово-морський флот, "він робить це в повній відповідності з міжнародним правом і нормами і користується правами на свободу судноплавства відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права".

Командування ЗС США в Індо-Тихоокеанському регіоні також охарактеризувало місію як звичайний транзит, охарактеризувавши протоку як таку, що "перебуває поза межами територіального моря будь-якої прибережної держави", тож "права і свободи судноплавства в Тайванській протоці не повинні обмежуватися", — йдеться в заяві.

Жорстоке попередження Китаю пролунало лише за тиждень після того, як канадські та австралійські військові кораблі — HMCS Ville de Quebec і HMAS Brisbane — здійснили аналогічне плавання Тайванською протокою, викликавши таку саму запеклу реакцію Пекіна.

Водночас Китай продемонстрував міць своїх військово-морських сил, відправивши через протоку свій новітній і найсучасніший авіаносець "Фуцзянь".

Повідомляється, що величезне судно, яке залишило Шанхай минулого тижня, прямує в Південно-Китайське море для проведення наукових досліджень і навчань.

Словесна перепалка торкнулася і керівників оборонних відомств. 16 вересня міністр оборони Китаю Дун Цзюнь застеріг свого нового американського колегу Піта Хегсета від підтримки Тайваню.

"Будь-які задуми і втручання, спрямовані на використання "військової сили для сприяння незалежності" або "використання тайванського питання для стримування Китаю", будуть присічені", — заявив Дун під час своїх перших прямих переговорів із Хегсетом.

Американський есмінець USS Higgins Фото: US Navy

Але Піт Хегсет, який тепер очолює Міністерство війни США, повідомив, що "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм, не прагнуть зміни режиму або удушення Китаю".

Але водночас Гегсет зазначив, що у США є життєво важливі інтереси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, пріоритетному театрі військових дій, і вони будуть "рішуче захищати ці інтереси".

Пекін наполягає, що Тайвань є частиною Китаю, і поклявся возз'єднатися з островом — якщо буде потрібно, силою.

Хоча США офіційно не визнають незалежності Тайваню, вони рішуче виступають проти будь-яких спроб захопити острів силою і продовжують постачати йому зброю.

