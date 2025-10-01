Союзник України став найбільшим імпортером російського нафтопродукту

Тайвань, який підтримує Україну в її опорі РФ і долучився до антиросійських санкцій, виявився найбільшим у світі імпортером російської нафти, нафтопродукту, що використовується для виробництва хімікатів, відомого також як лігроїн.

У першій половині 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (naphtha) на суму $1,3 млрд, а середньомісячний імпорт сягнув рівня, що майже вшестеро вищий за середній показник 2022 року, повідомляє The Guardian із посиланням на звіт фінського аналітичного Центру досліджень енергетики та чистого повітря у співпраці з консорціумом європейських, російських і тайванських НУО.

Порівняно з першою половиною 2024 року імпорт нафти Тайванем цього року збільшився на 44%. Загалом з лютого 2022 року Тайвань імпортував 6,8 млн тонн російської нафти (не плутати зі звичайною нафтою) на суму $4,9 млрд, що становить 20% від загального обсягу російського експорту нафтопродуктів.

Нафта (лігроїн) — це продукт сирої нафти, який використовують для виробництва хімікатів, необхідних для створення напівпровідників та електронних компонентів, що становлять основу економіки Тайваню і життєво важливі для світової промисловості.

Гроші, які Росія отримує від продажу своїх енергоресурсів, ідуть на війну з Україною, тому така позиція Тайбея викликає здивування в аналітиків. Адже буквально 28 вересня міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун підписав у Польщі пакт про надання підтримки дітям в Україні, які постраждали від війни.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Тайвань не тільки приєднався до міжнародних санкцій проти Москви, а й запровадив експортний контроль, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання острова російськими військовими.

Однак у Тайбеї, який імпортує 97% усіх енергоносіїв, утрималися від запровадження обмежень на закупівлі російського викопного палива.

