Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 16 октября, якобы попросил американского лидера помочь ему урегулировать российско-украинскую войну.

Дональд Трамп рассказал об этом во время американского бизнес-форума в Майами

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал — цитирую: "Мы уже десять лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что уже "урегулировал некоторые из этих вопросов за час", но не уточнил, что именно имеет в виду.

Далее американский президент резко сменил тему и пожаловался на проблемы с телесуфлером, которые возникли во время его выступления в ООН.

"Я смотрю на телесуфлеры — а там после этих слов... ничего", — пояснил Трамп.

Напомним, 5 ноября Путин заявил, что Россия готова принять "ответные меры", если США проведут ядерные испытания.

4 ноября главная оппозиционерка Тайваня заявила, что Путина спровоцировали на войну с Украиной.