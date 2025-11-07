Виновата снова Украина: в Кремле отреагировали на заявление Трампа о прогрессе в завершении войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление лидера США Дональда Трампа относительно прогресса в урегулировании конфликта. По его словам, мирный процесс тормозит только Киев.

"Какой-то дополнительной детализации по этому поводу у нас нет", — заявил Песков в ответ на вопрос относительно слов Трампа во время брифинга 7 ноября, как передали в ТАСС.

Он обвинил Украину в том, что война до сих пор не завершена.

"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, — это та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", — заверил Песков.

Также российского спикера спросили о перспективах встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом в Будапеште.

"Здесь вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать. Любые прогнозы, скорее всего, будут безосновательными", — сказал он.

Песков подчеркнул, что саммит на определенном этапе будет нужен обеим сторонам.

"Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа", — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что стремится завершить войну в Украине, и пока этого не удалось, но есть значительный прогресс. По его словам, стороны конфликта "в какой-то момент поумнеют и прекратят это".

В The Financial Times сообщали, что саммит в Будапеште был отменен из-за "жестких требований по Украине", направленных Кремлем Белому дому, и "напряженного телефонного разговора" между дипломатами стран.