Винна знову Україна: у Кремлі відреагували на заяву Трампа про прогрес у завершенні війни

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на заяву лідера США Дональда Трампа щодо прогресу у врегулюванні конфлікту. З його слів, мирний процес гальмує лише Київ.

"Якоїсь додаткової деталізації з цього приводу у нас немає", — заявив Пєсков у відповідь на запитання щодо слів Трампа під час брифінгу 7 листопада, як передали в ТАСС.

Він звинуватив Україну у тому, що війна досі не завершена.

"Головне, що зараз гальмує процес врегулювання, — це та пауза, яка виникла через небажання української сторони йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання, і через провокування київського режиму з боку європейців на продовження подальших бойових дій", — запевнив Пєсков.

Також російського речника запитали про перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна з Трампом у Будапешті.

"Тут навряд чи щось можна намагатися прогнозувати. Будь-які прогнози, швидше за все, будуть безпідставними", — сказав він.

Пєсков підкреслив, що саміт на певному етапі буде потрібним обом сторонам.

"Але цьому саміту має передувати дуже напружена, скрупульозна експертна робота", — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що прагне завершити війну в Україні, і поки цього не вдалося, але є значний прогрес. З його слів, сторони конфлікту "в якийсь момент порозумнішають і припинять це".

У The Financial Times повідомляли, що саміт у Будапешті був скасований через "жорсткі вимоги щодо України", надіслані Кремлем Білому дому, і "напружену телефонну розмову" між дипломатами країн.