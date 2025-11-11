Лавров выдвинул условия для завершения войны в Украине: в СНБО отреагировали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением о необходимости проведения так называемых "демилитаризации и денацификации" как условий завершения войны. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что эти заявления — лишь очередной способ россиян попытаться смягчить последствия войны для себя.

Коваленко обратил внимание, что заявления россиян в очередной раз не имеют реальных признаков желания достичь мира. В частности, речь не идет о прекращении огня. Об этом глава ЦПД написал у себя в Telegram.

Он подчеркнул, что милитаризация Украины произошла именно вследствие российской агрессии. И именно сильная армия является главной гарантией существования государства Украина в будущем.

Также Коваленко отметил, что если риторика топ-чиновников Кремля не меняется, это означает, что режим Владимира Путина и Россия до сих пор не несет критические потери, и давление нужно усиливать.

"Уничтожение нефтепереработки, энергетики врага в ответ на его действия, увеличение интенсивности ударов за счет западного оружия, усиление санкций и отсутствие экономической поддержки москвы Китаем — это необходимость", — отметил глава ЦПД.

По словам Коваленко, "Россия должна стать территорией войны, иначе она перенесет войну на территорию стран НАТО".

По его словам важно локализовать угрозу, которой сейчас является Россия, уничтожив их способность финансировать войны.

В Центре противодействия дезинформации также отреагировали на заявление главы МИД России. Там назвали слова Лаврова "имитацией готовности РФ к мирным переговорам".

"Эти заявления Лаврова свидетельствуют, что тактика РФ остается неизменной — пытаться убедить США в своей готовности к переговорам, не делая никаких фактических шагов к миру. Цель этих действий так же неизменна — как можно дольше откладывать введение новых санкций и одновременно продолжать войну", — говорится в заявлении ЦПД.

Напомним, ранее Сергей Лавров назвал ряд условий, после выполнения которых, Россия будет готова завершить войну. В частности, это так называемые "денацификация", "демилитаризация" и защита прав русскоязычного населения.

Также Фокус рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война завершится только тогда, когда Россия достигнет всех задач, которые стояли в начале вторжения.