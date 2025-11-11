Лавров висунув умови для завершення війни в Україні: в РНБО відреагували

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з заявою про необхідність проведення так званих "демілітаризації та денацифікації" як умов завершення війни. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що ці заяви — лише черговий спосіб росіян спробувати пом'якшити наслідки війни для себе.

Коваленко звернув увагу, що заяви росіян вчергове не мають реальних ознак бажання досягти миру. Зокрема, не йдеться про припинення вогню. Про це голова ЦПД написав у себе в Telegram.

Він підкреслив, що мілітаризація України відбулася саме внаслідок російської агресії. І саме сильна армія є головною гарантією існування держави Україна в майбутньому.

Також Коваленко наголосив, що якщо риторика топ-чиновників Кремля не змінюється, це означає, що режим Володимира Путіна і Росія досі не несе критичні втрати, і тиск потрібно посилювати.

"Знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки москви Китаєм — це необхідність", — зазначив голова ЦПД.

За словами Коваленка, "Росія має стати територією війни, інакше вона перенесе війну на територію країн НАТО".

За його словами важливо локалізувати загрозу, якою наразі є Росія, знищивши їхню здатність фінансувати війни.

У Центрі протидії дезінформації також відреагували на заяву очільника МЗС Росії. Там назвали слова Лаврова "імітацією готовності РФ до мирних переговорів".

"Ці заяви лаврова свідчать, що тактика РФ залишається незмінною — намагатися переконати США у своїй готовності до переговорів, не роблячи жодних фактичних кроків до миру. Мета цих дій так само незмінна — якомога довше відтерміновувати введення нових санкцій і водночас продовжувати війну", — йдеться в заяві ЦПД.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров назвав низку умов, після виконання яких, Росія буде готова завершити війну. Зокрема, це так звані "денацифікація", "демілітаризація" та захист прав російськомовного населення.

Також Фокус розповідав, що речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна завершиться лише тоді, коли Росія досягне всіх задач, які стояли на початку вторгнення.